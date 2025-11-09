Jump Tom Harga Hari Ini

Harga langsung Jump Tom (JUMP) hari ini ialah $ 0.000000001255, dengan 12.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.000000001255 setiap JUMP.

Jump Tom kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUMP didagangkan antara $ 0.000000000999 (rendah) dan $ 0.000000006588 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JUMP dipindahkan -17.06% dalam sejam terakhir dan -99.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.23M.

Jump Tom (JUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 627.50K$ 627.50K $ 627.50K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Jump Tom ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.23M. Bekalan edaran JUMP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 627.50K.