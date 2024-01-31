Tokenomik Jupiter (JUP)
Jupiter (JUP) Maklumat
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter (JUP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jupiter (JUP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Jupiter (JUP)
Terokai lebih mendalam tentang cara token JUP dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.
- Initial Distribution: The tokens were split equally between team and community wallets (50% each).
- Launch Sale: On January 31, 2024, Jupiter conducted a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora. The starting price was $0.40 per token. The DLMM pool provided initial liquidity and price support, with USDC locked for seven days to support the token price during the sale.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (JUP)
|% of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Team Members
|2,000,000,000
|20%
|Vests over 2 years after a 1-year cliff
|Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event
|Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|Used for initial liquidity and launch pool
|Community Airdrops
|4,000,000,000
|40%
|Four rounds of airdrops; no disclosed vesting schedule
|Contributors & Grants
|1,000,000,000
|10%
|For contributors and grants; no disclosed vesting schedule
|Launch Pool
|250,000,000
|2.5%
|Allocated to the launch pool for the open market sale
|SPL MER Tokenholders
|500,000,000
|5%
|From Strategic Reserve; specific vesting not disclosed
Note: Some allocations overlap (e.g., SPL MER allocation is from Strategic Reserve).
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is the governance token for the Jupiter ecosystem. It is intended for voting on launchpad projects, strict list disputes, and grants. However, as of early 2024, there is no verifiable evidence that governance functionality is fully operational.
- Staking & Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from LFG fees and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.
- Liquidity Provision: Jupiter’s LFG Launchpad allows users to claim airdrop distributions and trade new tokens. The DLMM pool mechanism was used for the initial sale and liquidity.
4. Locking Mechanism
- Team Allocation: Subject to a 1-year cliff, then vests over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.
- Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and distributing tokens over time, supporting cliffs and vesting for non-circulating supply. This tool is available for all project teams and is in beta.
5. Unlocking Time
- Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then linearly vest over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year from genesis; any unlocking requires 6 months' advance notice to the community.
- Community, Airdrops, Contributors: No specific vesting or unlocking schedule disclosed for these allocations.
6. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B JUP minted at genesis, split 50/50 team/community
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Governance, staking rewards, liquidity provision
|Incentives
|Quarterly staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation
|Locking
|Team (1-year cliff + 2-year vest), Strategic Reserve (1-year lock + 6-month notice)
|Unlocking
|Team: after 1 year, then linear; Strategic Reserve: after 1 year, with notice
7. Additional Notes
- No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.
- Open Source: Jupiter’s token lock and governance tools are open source and audited.
- Governance Status: As of early 2024, governance features are not fully operational, and no community proposals have been implemented without team consent.
This overview synthesizes the available, verifiable information on Jupiter (JUP) token economics, including its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. For the most current details or technical documentation, refer to Jupiter’s official resources and documentation.
Tokenomik Jupiter (JUP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Jupiter (JUP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JUP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JUP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JUP, terokai JUP harga langsung token!
Cara Membeli JUP
Berminat untuk menambah Jupiter (JUP) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli JUP, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Jupiter (JUP) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga JUP membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
JUP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju JUP? Halaman ramalan harga JUP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.