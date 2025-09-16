Lagi Mengenai JYAI

Jerry The Turtle Logo

Jerry The TurtleHargae(JYAI)

1 JYAI ke USD Harga Langsung:

$0.000118817
-15.73%1D
-15.73%1D
USD
Jerry The Turtle (JYAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:16 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000112
$ 0.000112$ 0.000112
24J Rendah
$ 0.000144968
$ 0.000144968$ 0.000144968
24J Tinggi

$ 0.000112
$ 0.000112$ 0.000112

$ 0.000144968
$ 0.000144968$ 0.000144968

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

-2.59%

-15.73%

-24.91%

-24.91%

Jerry The Turtle (JYAI) harga masa nyata ialah $ 0.000118817. Sepanjang 24 jam yang lalu, JYAI didagangkan antara $ 0.000112 rendah dan $ 0.000144968 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JYAI sepanjang masa ialah $ 0.000320379364794765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000000524860777.

Dari segi prestasi jangka pendek, JYAI telah berubah sebanyak -2.59% sejak sejam yang lalu, -15.73% dalam 24 jam dan -24.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jerry The Turtle (JYAI) Maklumat Pasaran

No.1192

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Jerry The Turtle ialah $ 8.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.35M. Bekalan edaran JYAI ialah 69.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.20M.

Jerry The Turtle (JYAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Jerry The Turtle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002217861-15.73%
30 Hari$ -0.000153539-56.38%
60 Hari$ +0.000045257+61.52%
90 Hari$ +0.000021077+21.56%
Perubahan Harga Jerry The Turtle Hari Ini

Hari ini, JYAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002217861 (-15.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJerry The Turtle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000153539 (-56.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Jerry The Turtle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JYAI mengalami perubahan sebanyak $ +0.000045257 (+61.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Jerry The Turtle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000021077 (+21.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Jerry The Turtle (JYAI)?

Semak Jerry The Turtlehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Jerry The Turtle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JYAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Jerry The Turtle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Jerry The Turtle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Jerry The Turtle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jerry The Turtle (JYAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jerry The Turtle (JYAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jerry The Turtle.

Semak Jerry The Turtle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Jerry The Turtle (JYAI)

Memahami tokenomik Jerry The Turtle (JYAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JYAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Jerry The Turtle (JYAI)

Mencari cara membeli Jerry The Turtle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Jerry The Turtle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JYAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Jerry The Turtle(JYAI) ke VND
3.126669355
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AUD
A$0.00017703733
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GBP
0.00008673641
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke EUR
0.00009980628
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke USD
$0.000118817
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MYR
RM0.0004990314
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TRY
0.00490476576
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke JPY
¥0.017466099
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ARS
ARS$0.17421780259
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RUB
0.00983567126
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke INR
0.01046421319
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke IDR
Rp1.94781936048
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KRW
0.16433816904
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PHP
0.00676425181
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke EGP
￡E.0.00571747404
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BRL
R$0.00063091827
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CAD
C$0.00016277929
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BDT
0.0144719106
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NGN
0.17760289892
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke COP
$0.46412890625
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ZAR
R.0.00206266312
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke UAH
0.00489169589
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke VES
Bs0.01901072
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CLP
$0.112757333
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PKR
Rs0.03372501728
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KZT
0.06429425504
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke THB
฿0.00376887524
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TWD
NT$0.00358352072
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AED
د.إ0.00043605839
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CHF
Fr0.00009386543
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HKD
HK$0.00092439626
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AMD
֏0.0454356208
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MAD
.د.م0.00106578849
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MXN
$0.00217553927
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SAR
ريال0.00044556375
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PLN
0.00042655303
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RON
лв0.00050853676
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SEK
kr0.00109905725
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BGN
лв0.00019604805
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HUF
Ft0.03922624438
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CZK
0.0024476302
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KWD
د.ك0.000036239185
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ILS
0.00039684878
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AOA
Kz0.10831001269
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BHD
.د.ب0.000044675192
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BMD
$0.000118817
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke DKK
kr0.00075092344
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HNL
L0.00311656991
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MUR
0.00537646925
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NAD
$0.00206385129
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NOK
kr0.00116559477
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NZD
$0.00019842439
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PAB
B/.0.000118817
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PGK
K0.00049665506
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke QAR
ر.ق0.00043249388
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RSD
дин.0.01179139908

Jerry The Turtle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Jerry The Turtle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Jerry The Turtle Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jerry The Turtle

Berapakah nilai Jerry The Turtle (JYAI) hari ini?
Harga langsung JYAI dalam USD ialah 0.000118817 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JYAI ke USD?
Harga semasa JYAI ke USD ialah $ 0.000118817. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Jerry The Turtle?
Had pasaran untuk JYAI ialah $ 8.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JYAI?
Bekalan edaran JYAI ialah 69.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JYAI?
JYAI mencapai harga ATH sebanyak 0.000320379364794765 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JYAI?
JYAI melihat harga ATL sebanyak 0.0000000524860777 USD.
Berapakah jumlah dagangan JYAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JYAIialah $ 1.35M USD.
Adakah JYAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
JYAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JYAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:16 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

