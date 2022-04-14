Tokenomik Jerry The Turtle (JYAI)
Jerry The Turtle (JYAI) Maklumat
JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.
Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jerry The Turtle (JYAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Jerry The Turtle (JYAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Jerry The Turtle (JYAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JYAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JYAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JYAI, terokai JYAI harga langsung token!
