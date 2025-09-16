Lagi Mengenai KAIA

$0.1568
Kaia (KAIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:44:49 (UTC+8)

Kaia (KAIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15238
24J Rendah
$ 0.16152
24J Tinggi

$ 0.15238
$ 0.16152
$ 0.4150242710323301
$ 0.09078462555226548
-0.78%

+2.07%

+0.63%

+0.63%

Kaia (KAIA) harga masa nyata ialah $ 0.1568. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAIA didagangkan antara $ 0.15238 rendah dan $ 0.16152 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAIA sepanjang masa ialah $ 0.4150242710323301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09078462555226548.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAIA telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, +2.07% dalam 24 jam dan +0.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kaia (KAIA) Maklumat Pasaran

No.81

$ 959.60M
$ 897.48K
$ 959.60M
6.12B
--
6,119,923,183.323178
0.02%

2019-09-01 00:00:00

KLAY

Had Pasaran semasa Kaia ialah $ 959.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 897.48K. Bekalan edaran KAIA ialah 6.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6119923183.323178. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 959.60M.

Kaia (KAIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kaia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031799+2.07%
30 Hari$ +0.00096+0.61%
60 Hari$ -0.00858-5.19%
90 Hari$ -0.00432-2.69%
Perubahan Harga Kaia Hari Ini

Hari ini, KAIA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0031799 (+2.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKaia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00096 (+0.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kaia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KAIA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00858 (-5.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kaia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00432 (-2.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kaia (KAIA)?

Semak Kaiahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kaia (KAIA)

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Kaia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kaia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KAIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kaia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kaia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kaia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kaia (KAIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kaia (KAIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaia.

Semak Kaia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kaia (KAIA)

Memahami tokenomik Kaia (KAIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kaia (KAIA)

Mencari cara membeli Kaia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kaia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KAIA kepada Mata Wang Tempatan

1 Kaia(KAIA) ke VND
4,126.192
1 Kaia(KAIA) ke AUD
A$0.2352
1 Kaia(KAIA) ke GBP
0.114464
1 Kaia(KAIA) ke EUR
0.131712
1 Kaia(KAIA) ke USD
$0.1568
1 Kaia(KAIA) ke MYR
RM0.65856
1 Kaia(KAIA) ke TRY
6.471136
1 Kaia(KAIA) ke JPY
¥22.8928
1 Kaia(KAIA) ke ARS
ARS$229.238464
1 Kaia(KAIA) ke RUB
13.012832
1 Kaia(KAIA) ke INR
13.7984
1 Kaia(KAIA) ke IDR
Rp2,570.491392
1 Kaia(KAIA) ke KRW
216.573728
1 Kaia(KAIA) ke PHP
8.90624
1 Kaia(KAIA) ke EGP
￡E.7.537376
1 Kaia(KAIA) ke BRL
R$0.83104
1 Kaia(KAIA) ke CAD
C$0.214816
1 Kaia(KAIA) ke BDT
19.09824
1 Kaia(KAIA) ke NGN
234.378368
1 Kaia(KAIA) ke COP
$612.5
1 Kaia(KAIA) ke ZAR
R.2.72048
1 Kaia(KAIA) ke UAH
6.455456
1 Kaia(KAIA) ke VES
Bs25.088
1 Kaia(KAIA) ke CLP
$148.8032
1 Kaia(KAIA) ke PKR
Rs44.506112
1 Kaia(KAIA) ke KZT
84.847616
1 Kaia(KAIA) ke THB
฿4.965856
1 Kaia(KAIA) ke TWD
NT$4.716544
1 Kaia(KAIA) ke AED
د.إ0.575456
1 Kaia(KAIA) ke CHF
Fr0.122304
1 Kaia(KAIA) ke HKD
HK$1.219904
1 Kaia(KAIA) ke AMD
֏59.96032
1 Kaia(KAIA) ke MAD
.د.م1.406496
1 Kaia(KAIA) ke MXN
$2.875712
1 Kaia(KAIA) ke SAR
ريال0.588
1 Kaia(KAIA) ke PLN
0.562912
1 Kaia(KAIA) ke RON
лв0.669536
1 Kaia(KAIA) ke SEK
kr1.447264
1 Kaia(KAIA) ke BGN
лв0.25872
1 Kaia(KAIA) ke HUF
Ft51.577792
1 Kaia(KAIA) ke CZK
3.219104
1 Kaia(KAIA) ke KWD
د.ك0.0476672
1 Kaia(KAIA) ke ILS
0.522144
1 Kaia(KAIA) ke AOA
Kz142.934176
1 Kaia(KAIA) ke BHD
.د.ب0.0591136
1 Kaia(KAIA) ke BMD
$0.1568
1 Kaia(KAIA) ke DKK
kr0.98784
1 Kaia(KAIA) ke HNL
L4.112864
1 Kaia(KAIA) ke MUR
7.0952
1 Kaia(KAIA) ke NAD
$2.723616
1 Kaia(KAIA) ke NOK
kr1.533504
1 Kaia(KAIA) ke NZD
$0.261856
1 Kaia(KAIA) ke PAB
B/.0.1568
1 Kaia(KAIA) ke PGK
K0.655424
1 Kaia(KAIA) ke QAR
ر.ق0.570752
1 Kaia(KAIA) ke RSD
дин.15.51536

Kaia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kaia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kaia

Berapakah nilai Kaia (KAIA) hari ini?
Harga langsung KAIA dalam USD ialah 0.1568 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KAIA ke USD?
Harga semasa KAIA ke USD ialah $ 0.1568. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kaia?
Had pasaran untuk KAIA ialah $ 959.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KAIA?
Bekalan edaran KAIA ialah 6.12B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAIA?
KAIA mencapai harga ATH sebanyak 0.4150242710323301 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAIA?
KAIA melihat harga ATL sebanyak 0.09078462555226548 USD.
Berapakah jumlah dagangan KAIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAIAialah $ 897.48K USD.
Adakah KAIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KAIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:44:49 (UTC+8)

Kaia (KAIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

