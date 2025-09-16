Lagi Mengenai KALIS

$0.00827
$0.00827$0.00827
-1.43%1D
KALICHAIN (KALIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:30 (UTC+8)

KALICHAIN (KALIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00827
$ 0.00827$ 0.00827
24J Rendah
$ 0.0089
$ 0.0089$ 0.0089
24J Tinggi

$ 0.00827
$ 0.00827$ 0.00827

$ 0.0089
$ 0.0089$ 0.0089

$ 0.13597188425580023
$ 0.13597188425580023$ 0.13597188425580023

$ 0.007050002690874607
$ 0.007050002690874607$ 0.007050002690874607

0.00%

-1.43%

+0.12%

+0.12%

KALICHAIN (KALIS) harga masa nyata ialah $ 0.00827. Sepanjang 24 jam yang lalu, KALIS didagangkan antara $ 0.00827 rendah dan $ 0.0089 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KALIS sepanjang masa ialah $ 0.13597188425580023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007050002690874607.

Dari segi prestasi jangka pendek, KALIS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.43% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KALICHAIN (KALIS) Maklumat Pasaran

No.7876

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 705.64
$ 705.64$ 705.64

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

NONE

Had Pasaran semasa KALICHAIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 705.64. Bekalan edaran KALIS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.

KALICHAIN (KALIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KALICHAIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00012-1.43%
30 Hari$ +0.00038+4.81%
60 Hari$ -0.00055-6.24%
90 Hari$ -0.00147-15.10%
Perubahan Harga KALICHAIN Hari Ini

Hari ini, KALIS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00012 (-1.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKALICHAIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00038 (+4.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KALICHAIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KALIS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00055 (-6.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KALICHAIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00147 (-15.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KALICHAIN (KALIS)?

Semak KALICHAINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KALICHAIN (KALIS)

Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market.

KALICHAIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KALICHAIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KALIS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KALICHAIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KALICHAIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KALICHAIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KALICHAIN (KALIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KALICHAIN (KALIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KALICHAIN.

Semak KALICHAIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik KALICHAIN (KALIS)

Memahami tokenomik KALICHAIN (KALIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KALIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KALICHAIN (KALIS)

Mencari cara membeli KALICHAIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KALICHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KALIS kepada Mata Wang Tempatan

1 KALICHAIN(KALIS) ke VND
217.62505
1 KALICHAIN(KALIS) ke AUD
A$0.0123223
1 KALICHAIN(KALIS) ke GBP
0.0060371
1 KALICHAIN(KALIS) ke EUR
0.0069468
1 KALICHAIN(KALIS) ke USD
$0.00827
1 KALICHAIN(KALIS) ke MYR
RM0.034734
1 KALICHAIN(KALIS) ke TRY
0.3413856
1 KALICHAIN(KALIS) ke JPY
¥1.21569
1 KALICHAIN(KALIS) ke ARS
ARS$12.1260529
1 KALICHAIN(KALIS) ke RUB
0.6845906
1 KALICHAIN(KALIS) ke INR
0.7283389
1 KALICHAIN(KALIS) ke IDR
Rp135.5737488
1 KALICHAIN(KALIS) ke KRW
11.4384024
1 KALICHAIN(KALIS) ke PHP
0.4708111
1 KALICHAIN(KALIS) ke EGP
￡E.0.3979524
1 KALICHAIN(KALIS) ke BRL
R$0.0439137
1 KALICHAIN(KALIS) ke CAD
C$0.0113299
1 KALICHAIN(KALIS) ke BDT
1.007286
1 KALICHAIN(KALIS) ke NGN
12.3616652
1 KALICHAIN(KALIS) ke COP
$32.3046875
1 KALICHAIN(KALIS) ke ZAR
R.0.1435672
1 KALICHAIN(KALIS) ke UAH
0.3404759
1 KALICHAIN(KALIS) ke VES
Bs1.3232
1 KALICHAIN(KALIS) ke CLP
$7.84823
1 KALICHAIN(KALIS) ke PKR
Rs2.3473568
1 KALICHAIN(KALIS) ke KZT
4.4750624
1 KALICHAIN(KALIS) ke THB
฿0.2623244
1 KALICHAIN(KALIS) ke TWD
NT$0.2494232
1 KALICHAIN(KALIS) ke AED
د.إ0.0303509
1 KALICHAIN(KALIS) ke CHF
Fr0.0065333
1 KALICHAIN(KALIS) ke HKD
HK$0.0643406
1 KALICHAIN(KALIS) ke AMD
֏3.162448
1 KALICHAIN(KALIS) ke MAD
.د.م0.0741819
1 KALICHAIN(KALIS) ke MXN
$0.1514237
1 KALICHAIN(KALIS) ke SAR
ريال0.0310125
1 KALICHAIN(KALIS) ke PLN
0.0296893
1 KALICHAIN(KALIS) ke RON
лв0.0353956
1 KALICHAIN(KALIS) ke SEK
kr0.0764975
1 KALICHAIN(KALIS) ke BGN
лв0.0136455
1 KALICHAIN(KALIS) ke HUF
Ft2.7302578
1 KALICHAIN(KALIS) ke CZK
0.170362
1 KALICHAIN(KALIS) ke KWD
د.ك0.00252235
1 KALICHAIN(KALIS) ke ILS
0.0276218
1 KALICHAIN(KALIS) ke AOA
Kz7.5386839
1 KALICHAIN(KALIS) ke BHD
.د.ب0.00310952
1 KALICHAIN(KALIS) ke BMD
$0.00827
1 KALICHAIN(KALIS) ke DKK
kr0.0522664
1 KALICHAIN(KALIS) ke HNL
L0.2169221
1 KALICHAIN(KALIS) ke MUR
0.3742175
1 KALICHAIN(KALIS) ke NAD
$0.1436499
1 KALICHAIN(KALIS) ke NOK
kr0.0811287
1 KALICHAIN(KALIS) ke NZD
$0.0138109
1 KALICHAIN(KALIS) ke PAB
B/.0.00827
1 KALICHAIN(KALIS) ke PGK
K0.0345686
1 KALICHAIN(KALIS) ke QAR
ر.ق0.0301028
1 KALICHAIN(KALIS) ke RSD
дин.0.8207148

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KALICHAIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KALICHAIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KALICHAIN

Berapakah nilai KALICHAIN (KALIS) hari ini?
Harga langsung KALIS dalam USD ialah 0.00827 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KALIS ke USD?
Harga semasa KALIS ke USD ialah $ 0.00827. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KALICHAIN?
Had pasaran untuk KALIS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KALIS?
Bekalan edaran KALIS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KALIS?
KALIS mencapai harga ATH sebanyak 0.13597188425580023 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KALIS?
KALIS melihat harga ATL sebanyak 0.007050002690874607 USD.
Berapakah jumlah dagangan KALIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KALISialah $ 705.64 USD.
Adakah KALIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
KALIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KALISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:30 (UTC+8)

KALICHAIN (KALIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
