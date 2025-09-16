Lagi Mengenai KANG

Maklumat Harga KANG

Kertas putih KANG

Laman Web Rasmi KANG

Tokenomik KANG

Ramalan Harga KANG

Sejarah KANG

KANG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KANG-ke-Fiat

KANG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kangamoon Logo

KangamoonHargae(KANG)

1 KANG ke USD Harga Langsung:

$0.0004258
$0.0004258$0.0004258
-1.70%1D
USD
Kangamoon (KANG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:37 (UTC+8)

Kangamoon (KANG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003945
$ 0.0003945$ 0.0003945
24J Rendah
$ 0.000498
$ 0.000498$ 0.000498
24J Tinggi

$ 0.0003945
$ 0.0003945$ 0.0003945

$ 0.000498
$ 0.000498$ 0.000498

$ 0.1505855283420936
$ 0.1505855283420936$ 0.1505855283420936

$ 0.000343427016198239
$ 0.000343427016198239$ 0.000343427016198239

+0.98%

-1.70%

-21.76%

-21.76%

Kangamoon (KANG) harga masa nyata ialah $ 0.0004302. Sepanjang 24 jam yang lalu, KANG didagangkan antara $ 0.0003945 rendah dan $ 0.000498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KANG sepanjang masa ialah $ 0.1505855283420936, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000343427016198239.

Dari segi prestasi jangka pendek, KANG telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -21.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kangamoon (KANG) Maklumat Pasaran

No.4270

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.53K
$ 74.53K$ 74.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

ETH

Had Pasaran semasa Kangamoon ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.53K. Bekalan edaran KANG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Kangamoon (KANG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kangamoon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000007364-1.70%
30 Hari$ -0.0001652-27.75%
60 Hari$ +0.0000694+19.23%
90 Hari$ -0.0006738-61.04%
Perubahan Harga Kangamoon Hari Ini

Hari ini, KANG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000007364 (-1.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKangamoon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001652 (-27.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kangamoon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KANG mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000694 (+19.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kangamoon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0006738 (-61.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kangamoon (KANG)?

Semak Kangamoonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kangamoon (KANG)

Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility.

Kangamoon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kangamoon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KANG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kangamoon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kangamoon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kangamoon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kangamoon (KANG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kangamoon (KANG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kangamoon.

Semak Kangamoon ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kangamoon (KANG)

Memahami tokenomik Kangamoon (KANG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KANG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kangamoon (KANG)

Mencari cara membeli Kangamoon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kangamoon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KANG kepada Mata Wang Tempatan

1 Kangamoon(KANG) ke VND
11.320713
1 Kangamoon(KANG) ke AUD
A$0.000640998
1 Kangamoon(KANG) ke GBP
0.000314046
1 Kangamoon(KANG) ke EUR
0.000361368
1 Kangamoon(KANG) ke USD
$0.0004302
1 Kangamoon(KANG) ke MYR
RM0.00180684
1 Kangamoon(KANG) ke TRY
0.017758656
1 Kangamoon(KANG) ke JPY
¥0.0632394
1 Kangamoon(KANG) ke ARS
ARS$0.630789354
1 Kangamoon(KANG) ke RUB
0.035611956
1 Kangamoon(KANG) ke INR
0.037887714
1 Kangamoon(KANG) ke IDR
Rp7.052457888
1 Kangamoon(KANG) ke KRW
0.595018224
1 Kangamoon(KANG) ke PHP
0.024491286
1 Kangamoon(KANG) ke EGP
￡E.0.020701224
1 Kangamoon(KANG) ke BRL
R$0.002284362
1 Kangamoon(KANG) ke CAD
C$0.000589374
1 Kangamoon(KANG) ke BDT
0.05239836
1 Kangamoon(KANG) ke NGN
0.643045752
1 Kangamoon(KANG) ke COP
$1.68046875
1 Kangamoon(KANG) ke ZAR
R.0.007468272
1 Kangamoon(KANG) ke UAH
0.017711334
1 Kangamoon(KANG) ke VES
Bs0.068832
1 Kangamoon(KANG) ke CLP
$0.4082598
1 Kangamoon(KANG) ke PKR
Rs0.122107968
1 Kangamoon(KANG) ke KZT
0.232789824
1 Kangamoon(KANG) ke THB
฿0.013645944
1 Kangamoon(KANG) ke TWD
NT$0.012974832
1 Kangamoon(KANG) ke AED
د.إ0.001578834
1 Kangamoon(KANG) ke CHF
Fr0.000339858
1 Kangamoon(KANG) ke HKD
HK$0.003346956
1 Kangamoon(KANG) ke AMD
֏0.16450848
1 Kangamoon(KANG) ke MAD
.د.م0.003858894
1 Kangamoon(KANG) ke MXN
$0.007876962
1 Kangamoon(KANG) ke SAR
ريال0.00161325
1 Kangamoon(KANG) ke PLN
0.001544418
1 Kangamoon(KANG) ke RON
лв0.001841256
1 Kangamoon(KANG) ke SEK
kr0.00397935
1 Kangamoon(KANG) ke BGN
лв0.00070983
1 Kangamoon(KANG) ke HUF
Ft0.142026228
1 Kangamoon(KANG) ke CZK
0.00886212
1 Kangamoon(KANG) ke KWD
د.ك0.000131211
1 Kangamoon(KANG) ke ILS
0.001436868
1 Kangamoon(KANG) ke AOA
Kz0.392157414
1 Kangamoon(KANG) ke BHD
.د.ب0.0001617552
1 Kangamoon(KANG) ke BMD
$0.0004302
1 Kangamoon(KANG) ke DKK
kr0.002718864
1 Kangamoon(KANG) ke HNL
L0.011284146
1 Kangamoon(KANG) ke MUR
0.01946655
1 Kangamoon(KANG) ke NAD
$0.007472574
1 Kangamoon(KANG) ke NOK
kr0.004220262
1 Kangamoon(KANG) ke NZD
$0.000718434
1 Kangamoon(KANG) ke PAB
B/.0.0004302
1 Kangamoon(KANG) ke PGK
K0.001798236
1 Kangamoon(KANG) ke QAR
ر.ق0.001565928
1 Kangamoon(KANG) ke RSD
дин.0.042693048

Kangamoon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kangamoon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kangamoon Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kangamoon

Berapakah nilai Kangamoon (KANG) hari ini?
Harga langsung KANG dalam USD ialah 0.0004302 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KANG ke USD?
Harga semasa KANG ke USD ialah $ 0.0004302. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kangamoon?
Had pasaran untuk KANG ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KANG?
Bekalan edaran KANG ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KANG?
KANG mencapai harga ATH sebanyak 0.1505855283420936 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KANG?
KANG melihat harga ATL sebanyak 0.000343427016198239 USD.
Berapakah jumlah dagangan KANG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KANGialah $ 74.53K USD.
Adakah KANG akan naik lebih tinggi tahun ini?
KANG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KANGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:01:37 (UTC+8)

Kangamoon (KANG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KANG-ke-USD

Jumlah

KANG
KANG
USD
USD

1 KANG = 0.0004302 USD

Berdagang KANG

KANGUSDT
$0.0004258
$0.0004258$0.0004258
+0.47%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan