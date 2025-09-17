Apakah itu KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Tokenomik KARURA (KAR)

Memahami tokenomik KARURA (KAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KARURA Berapakah nilai KARURA (KAR) hari ini? Harga langsung KAR dalam USD ialah 0.02514 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KAR ke USD? $ 0.02514 . Lihat Harga semasa KAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KARURA? Had pasaran untuk KAR ialah $ 2.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KAR? Bekalan edaran KAR ialah 116.67M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAR? KAR mencapai harga ATH sebanyak 13.1813767070817 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAR? KAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KARialah $ 55.44K USD . Adakah KAR akan naik lebih tinggi tahun ini? KAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KARURA (KAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

