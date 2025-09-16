Apakah itu KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KaratDAO Berapakah nilai KaratDAO (KARAT) hari ini? Harga langsung KARAT dalam USD ialah 0.0005996 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KARAT ke USD? $ 0.0005996 . Lihat Harga semasa KARAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KaratDAO? Had pasaran untuk KARAT ialah $ 153.22K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KARAT? Bekalan edaran KARAT ialah 255.54M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KARAT? KARAT mencapai harga ATH sebanyak 0.05802041506845649 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KARAT? KARAT melihat harga ATL sebanyak 0.000463150077110209 USD . Berapakah jumlah dagangan KARAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KARATialah $ 55.22K USD . Adakah KARAT akan naik lebih tinggi tahun ini? KARAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KARATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KaratDAO (KARAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

