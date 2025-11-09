BursaDEX+
Harga Karma Coin langsung hari ini ialah 0.001185 USD.KARMA modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata KARMA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Karma CoinHargae(KARMA)

1 KARMA ke USD Harga Langsung:

$0.001185
-1.49%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:32 (UTC+8)

Karma Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Karma Coin (KARMA) hari ini ialah $ 0.001185, dengan 1.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KARMA kepada USD penukaran adalah $ 0.001185 setiap KARMA.

Karma Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KARMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KARMA didagangkan antara $ 0.001137 (rendah) dan $ 0.001203 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KARMA dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -21.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.44.

Karma Coin (KARMA) Maklumat Pasaran

$ 55.44
$ 1.18M
999,988,284
SOL

Had Pasaran semasa Karma Coin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.44. Bekalan edaran KARMA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988284. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.

Karma Coin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001137
24J Rendah
$ 0.001203
24J Tinggi

$ 0.001137
$ 0.001203
--
--
+0.67%

-1.49%

-21.00%

-21.00%

Karma Coin (KARMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Karma Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001792-1.49%
30 Hari$ -0.000823-40.99%
60 Hari$ -0.000815-40.75%
90 Hari$ -0.000815-40.75%
Perubahan Harga Karma Coin Hari Ini

Hari ini, KARMA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001792 (-1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKarma Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000823 (-40.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Karma Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KARMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.000815 (-40.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Karma Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000815 (-40.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Karma Coin (KARMA)?

Semak Karma Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Karma Coin

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Karma Coin pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Karma Coin?

Several key factors influence Karma Coin (KARMA) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community engagement and adoption rates
6. Regulatory news affecting altcoins
7. Bitcoin price movements (correlation effect)
8. Partnership announcements and integrations
9. Supply and demand dynamics
10. Social media buzz and marketing campaigns

These factors interact to create price volatility typical of smaller cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga Karma Coin hari ini?

People want to know Karma Coin (KARMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value in real-time.

Ramalan Harga untuk Karma Coin

Karma Coin (KARMA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KARMA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Karma Coin (KARMA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Karma Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Karma Coin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KARMA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Karma Coin Ramalan Harga.

Perihal Karma Coin

KARMA is a decentralized digital currency designed to incentivize positive behavior and actions. Built on the EOSIO blockchain, KARMA operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, enabling fast and efficient transactions. The primary purpose of KARMA is to reward users who perform good deeds and share them on the platform, fostering a community that promotes kindness and altruism. The token serves as the reward system within the platform, with users earning KARMA tokens for their positive actions. The supply model of KARMA is inflationary, with a certain percentage of new tokens created each year to sustain the reward system.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Karma Coin dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Karma Coin? Membeli KARMA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Karma Coin. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Karma Coin (KARMA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Karma Coin akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Karma Coin (KARMA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Karma Coin

Memiliki Karma Coin membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Karma Coin (KARMA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Pembuat
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Pembuat
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Karma Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Karma Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Karma Coin

Berapakah nilai 1 Karma Coin pada tahun 2030?
Jika Karma Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Karma Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Karma Coin (KARMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Karma Coin

KARMA USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek KARMA dengan leveraj. Terokai KARMA dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Karma Coin (KARMA) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Karma Coin langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
KARMA/USDT
$0.001185
$0.001185$0.001185
-1.49%
0.00% (USDT)

