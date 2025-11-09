Karma Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Karma Coin (KARMA) hari ini ialah $ 0.001185, dengan 1.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KARMA kepada USD penukaran adalah $ 0.001185 setiap KARMA.

Karma Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KARMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KARMA didagangkan antara $ 0.001137 (rendah) dan $ 0.001203 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KARMA dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -21.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.44.

Karma Coin (KARMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.44$ 55.44 $ 55.44 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 999,988,284 999,988,284 999,988,284 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Karma Coin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.44. Bekalan edaran KARMA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988284. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.