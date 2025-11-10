Tokenomik Karma Coin (KARMA)

Tokenomik Karma Coin (KARMA)

Lihat cerapan utama tentang Karma Coin (KARMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:04:56 (UTC+8)
USD

Karma Coin (KARMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Karma Coin (KARMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.004985
$ 0.004985$ 0.004985
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.001207
$ 0.001207$ 0.001207

Karma Coin (KARMA) Maklumat

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Laman Web Rasmi:
https://www.payoffyourkarma.com/
Kertas putih:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Tokenomik Karma Coin (KARMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Karma Coin (KARMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KARMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KARMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KARMA, terokai KARMA harga langsung token!

Cara Membeli KARMA

Berminat untuk menambah Karma Coin (KARMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli KARMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Karma Coin (KARMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KARMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KARMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KARMA? Halaman ramalan harga KARMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi