1 KARRAT ke USD Harga Langsung:

$0.051
$0.051$0.051
+2.40%1D
USD
Karrat (KARRAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:49 (UTC+8)

Karrat (KARRAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0482
$ 0.0482$ 0.0482
24J Rendah
$ 0.0511
$ 0.0511$ 0.0511
24J Tinggi

$ 0.0482
$ 0.0482$ 0.0482

$ 0.0511
$ 0.0511$ 0.0511

$ 1.26967282682687
$ 1.26967282682687$ 1.26967282682687

$ 0.030300711023323768
$ 0.030300711023323768$ 0.030300711023323768

+1.99%

+2.40%

-2.11%

-2.11%

Karrat (KARRAT) harga masa nyata ialah $ 0.0511. Sepanjang 24 jam yang lalu, KARRAT didagangkan antara $ 0.0482 rendah dan $ 0.0511 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KARRAT sepanjang masa ialah $ 1.26967282682687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.030300711023323768.

Dari segi prestasi jangka pendek, KARRAT telah berubah sebanyak +1.99% sejak sejam yang lalu, +2.40% dalam 24 jam dan -2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Karrat (KARRAT) Maklumat Pasaran

No.917

$ 20.70M
$ 20.70M$ 20.70M

$ 79.63K
$ 79.63K$ 79.63K

$ 51.10M
$ 51.10M$ 51.10M

405.10M
405.10M 405.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

40.51%

ETH

Had Pasaran semasa Karrat ialah $ 20.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.63K. Bekalan edaran KARRAT ialah 405.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.10M.

Karrat (KARRAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Karrat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001195+2.40%
30 Hari$ -0.0056-9.88%
60 Hari$ +0.0024+4.92%
90 Hari$ +0.0172+50.73%
Perubahan Harga Karrat Hari Ini

Hari ini, KARRAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001195 (+2.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKarrat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0056 (-9.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Karrat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KARRAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0024 (+4.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Karrat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0172 (+50.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Karrat (KARRAT)?

Semak Karrathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Karrat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KARRAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Karrat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Karrat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Karrat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Karrat (KARRAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Karrat (KARRAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Karrat.

Semak Karrat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Karrat (KARRAT)

Memahami tokenomik Karrat (KARRAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KARRAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Karrat (KARRAT)

Mencari cara membeli Karrat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Karrat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KARRAT kepada Mata Wang Tempatan

1 Karrat(KARRAT) ke VND
1,344.6965
1 Karrat(KARRAT) ke AUD
A$0.076139
1 Karrat(KARRAT) ke GBP
0.037303
1 Karrat(KARRAT) ke EUR
0.042924
1 Karrat(KARRAT) ke USD
$0.0511
1 Karrat(KARRAT) ke MYR
RM0.21462
1 Karrat(KARRAT) ke TRY
2.108386
1 Karrat(KARRAT) ke JPY
¥7.4606
1 Karrat(KARRAT) ke ARS
ARS$75.036262
1 Karrat(KARRAT) ke RUB
4.25152
1 Karrat(KARRAT) ke INR
4.495778
1 Karrat(KARRAT) ke IDR
Rp837.704784
1 Karrat(KARRAT) ke KRW
70.482741
1 Karrat(KARRAT) ke PHP
2.905035
1 Karrat(KARRAT) ke EGP
￡E.2.456888
1 Karrat(KARRAT) ke BRL
R$0.270319
1 Karrat(KARRAT) ke CAD
C$0.070007
1 Karrat(KARRAT) ke BDT
6.22398
1 Karrat(KARRAT) ke NGN
76.382236
1 Karrat(KARRAT) ke COP
$198.832655
1 Karrat(KARRAT) ke ZAR
R.0.885563
1 Karrat(KARRAT) ke UAH
2.103787
1 Karrat(KARRAT) ke VES
Bs8.176
1 Karrat(KARRAT) ke CLP
$48.4939
1 Karrat(KARRAT) ke PKR
Rs14.504224
1 Karrat(KARRAT) ke KZT
27.651232
1 Karrat(KARRAT) ke THB
฿1.618337
1 Karrat(KARRAT) ke TWD
NT$1.537599
1 Karrat(KARRAT) ke AED
د.إ0.187537
1 Karrat(KARRAT) ke CHF
Fr0.039858
1 Karrat(KARRAT) ke HKD
HK$0.397558
1 Karrat(KARRAT) ke AMD
֏19.54064
1 Karrat(KARRAT) ke MAD
.د.م0.458367
1 Karrat(KARRAT) ke MXN
$0.934108
1 Karrat(KARRAT) ke SAR
ريال0.191625
1 Karrat(KARRAT) ke PLN
0.182938
1 Karrat(KARRAT) ke RON
лв0.217686
1 Karrat(KARRAT) ke SEK
kr0.470631
1 Karrat(KARRAT) ke BGN
лв0.084315
1 Karrat(KARRAT) ke HUF
Ft16.753646
1 Karrat(KARRAT) ke CZK
1.046017
1 Karrat(KARRAT) ke KWD
د.ك0.0155344
1 Karrat(KARRAT) ke ILS
0.170163
1 Karrat(KARRAT) ke AOA
Kz46.581227
1 Karrat(KARRAT) ke BHD
.د.ب0.0192647
1 Karrat(KARRAT) ke BMD
$0.0511
1 Karrat(KARRAT) ke DKK
kr0.320908
1 Karrat(KARRAT) ke HNL
L1.340353
1 Karrat(KARRAT) ke MUR
2.312275
1 Karrat(KARRAT) ke NAD
$0.887607
1 Karrat(KARRAT) ke NOK
kr0.498225
1 Karrat(KARRAT) ke NZD
$0.084826
1 Karrat(KARRAT) ke PAB
B/.0.0511
1 Karrat(KARRAT) ke PGK
K0.213598
1 Karrat(KARRAT) ke QAR
ر.ق0.186004
1 Karrat(KARRAT) ke RSD
дин.5.042037

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Karrat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Karrat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Karrat

Berapakah nilai Karrat (KARRAT) hari ini?
Harga langsung KARRAT dalam USD ialah 0.0511 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KARRAT ke USD?
Harga semasa KARRAT ke USD ialah $ 0.0511. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Karrat?
Had pasaran untuk KARRAT ialah $ 20.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KARRAT?
Bekalan edaran KARRAT ialah 405.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KARRAT?
KARRAT mencapai harga ATH sebanyak 1.26967282682687 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KARRAT?
KARRAT melihat harga ATL sebanyak 0.030300711023323768 USD.
Berapakah jumlah dagangan KARRAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KARRATialah $ 79.63K USD.
Adakah KARRAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
KARRAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KARRATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:49 (UTC+8)

Karrat (KARRAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

