Apakah itu Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Karrat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Tokenomik Karrat (KARRAT)

Memahami tokenomik Karrat (KARRAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KARRAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Karrat (KARRAT)

Mencari cara membeli Karrat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Karrat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Karrat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Karrat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Karrat Berapakah nilai Karrat (KARRAT) hari ini? Harga langsung KARRAT dalam USD ialah 0.0511 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KARRAT ke USD? $ 0.0511 . Lihat Harga semasa KARRAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Karrat? Had pasaran untuk KARRAT ialah $ 20.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KARRAT? Bekalan edaran KARRAT ialah 405.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KARRAT? KARRAT mencapai harga ATH sebanyak 1.26967282682687 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KARRAT? KARRAT melihat harga ATL sebanyak 0.030300711023323768 USD . Berapakah jumlah dagangan KARRAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KARRATialah $ 79.63K USD . Adakah KARRAT akan naik lebih tinggi tahun ini? KARRAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KARRATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Karrat (KARRAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

