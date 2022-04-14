Tokenomik Karrat (KARRAT)

Lihat cerapan utama tentang Karrat (KARRAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Karrat (KARRAT) Maklumat

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Laman Web Rasmi:
https://www.karratcoin.com/
Kertas putih:
https://docs.karratcoin.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650

Karrat (KARRAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Karrat (KARRAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.91M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 442.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.50M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.3297
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.030300711023323768
Harga Semasa:
$ 0.0495
Tokenomik Karrat (KARRAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Karrat (KARRAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KARRAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KARRAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KARRAT, terokai KARRAT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.