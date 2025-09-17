Apakah itu Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kaspa pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KAS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Kaspa di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kaspa anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kaspa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kaspa (KAS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kaspa (KAS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaspa.

Semak Kaspa ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kaspa (KAS)

Memahami tokenomik Kaspa (KAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kaspa (KAS)

Mencari cara membeli Kaspa? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kaspa di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KAS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Kaspa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaspa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kaspa Berapakah nilai Kaspa (KAS) hari ini? Harga langsung KAS dalam USD ialah 0.086177 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KAS ke USD? $ 0.086177 . Lihat Harga semasa KAS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kaspa? Had pasaran untuk KAS ialah $ 2.30B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KAS? Bekalan edaran KAS ialah 26.70B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAS? KAS mencapai harga ATH sebanyak 0.20754794622992162 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAS? KAS melihat harga ATL sebanyak 0.000169882220013181 USD . Berapakah jumlah dagangan KAS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KASialah $ 6.02M USD . Adakah KAS akan naik lebih tinggi tahun ini? KAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Kaspa (KAS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan