Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work Mining:
KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021).
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply.
- Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block.
- Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.
- No Premine or Pre-allocation:
Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations.
Allocation Mechanism
|Allocation Type
|Details
|Mining Rewards
|100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees.
|Team/Investors
|0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors)
|Community Fundraising
|Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below)
- Community Fundraising:
- Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs.
- Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers.
- Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Peer-to-Peer Payments
|KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network.
|Transaction Fees
|All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners.
|Mining Incentives
|Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|Governance
|Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting:
There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt.
Unlocking Time
- Not Applicable:
Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, mining rewards, community governance
|Locking
|None
|Unlocking
|None
Additional Notes
- Decentralization:
Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.
- Transparency:
All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.
- Security:
The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation.
Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.
