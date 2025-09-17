Lagi Mengenai KASPY

Maklumat Harga KASPY

Laman Web Rasmi KASPY

Tokenomik KASPY

Ramalan Harga KASPY

Sejarah KASPY

KASPY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KASPY-ke-Fiat

KASPY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KASPY Logo

KASPYHargae(KASPY)

1 KASPY ke USD Harga Langsung:

$0.00001452
$0.00001452$0.00001452
+0.41%1D
USD
KASPY (KASPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:42:17 (UTC+8)

KASPY (KASPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001405
$ 0.00001405$ 0.00001405
24J Rendah
$ 0.00001597
$ 0.00001597$ 0.00001597
24J Tinggi

$ 0.00001405
$ 0.00001405$ 0.00001405

$ 0.00001597
$ 0.00001597$ 0.00001597

$ 0.000094613458299034
$ 0.000094613458299034$ 0.000094613458299034

$ 0.000005574622151436
$ 0.000005574622151436$ 0.000005574622151436

+0.27%

+0.41%

-0.07%

-0.07%

KASPY (KASPY) harga masa nyata ialah $ 0.00001452. Sepanjang 24 jam yang lalu, KASPY didagangkan antara $ 0.00001405 rendah dan $ 0.00001597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KASPY sepanjang masa ialah $ 0.000094613458299034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000005574622151436.

Dari segi prestasi jangka pendek, KASPY telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan -0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KASPY (KASPY) Maklumat Pasaran

No.4557

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

0.00
0.00 0.00

333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333

333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333

0.00%

KRC20

Had Pasaran semasa KASPY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.28K. Bekalan edaran KASPY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 333333333333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.84M.

KASPY (KASPY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KASPY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000593+0.41%
30 Hari$ -0.00000328-18.43%
60 Hari$ +0.00000747+105.95%
90 Hari$ +0.00000635+77.72%
Perubahan Harga KASPY Hari Ini

Hari ini, KASPY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000593 (+0.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKASPY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000328 (-18.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KASPY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KASPY mengalami perubahan sebanyak $ +0.00000747 (+105.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KASPY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000635 (+77.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KASPY (KASPY)?

Semak KASPYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KASPY (KASPY)

A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

KASPY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KASPY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KASPY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KASPY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KASPY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KASPY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KASPY (KASPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KASPY (KASPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KASPY.

Semak KASPY ramalan harga sekarang!

Tokenomik KASPY (KASPY)

Memahami tokenomik KASPY (KASPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KASPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KASPY (KASPY)

Mencari cara membeli KASPY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KASPY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KASPY kepada Mata Wang Tempatan

1 KASPY(KASPY) ke VND
0.3820938
1 KASPY(KASPY) ke AUD
A$0.0000216348
1 KASPY(KASPY) ke GBP
0.0000105996
1 KASPY(KASPY) ke EUR
0.0000121968
1 KASPY(KASPY) ke USD
$0.00001452
1 KASPY(KASPY) ke MYR
RM0.000060984
1 KASPY(KASPY) ke TRY
0.0005992404
1 KASPY(KASPY) ke JPY
¥0.00211992
1 KASPY(KASPY) ke ARS
ARS$0.0213214584
1 KASPY(KASPY) ke RUB
0.001208064
1 KASPY(KASPY) ke INR
0.0012761628
1 KASPY(KASPY) ke IDR
Rp0.2380327488
1 KASPY(KASPY) ke KRW
0.0200275812
1 KASPY(KASPY) ke PHP
0.0008245908
1 KASPY(KASPY) ke EGP
￡E.0.0006979764
1 KASPY(KASPY) ke BRL
R$0.0000768108
1 KASPY(KASPY) ke CAD
C$0.0000198924
1 KASPY(KASPY) ke BDT
0.001768536
1 KASPY(KASPY) ke NGN
0.0217039152
1 KASPY(KASPY) ke COP
$0.056498046
1 KASPY(KASPY) ke ZAR
R.0.0002514864
1 KASPY(KASPY) ke UAH
0.0005977884
1 KASPY(KASPY) ke VES
Bs0.0023232
1 KASPY(KASPY) ke CLP
$0.01377948
1 KASPY(KASPY) ke PKR
Rs0.0041213568
1 KASPY(KASPY) ke KZT
0.0078570624
1 KASPY(KASPY) ke THB
฿0.0004598484
1 KASPY(KASPY) ke TWD
NT$0.0004369068
1 KASPY(KASPY) ke AED
د.إ0.0000532884
1 KASPY(KASPY) ke CHF
Fr0.0000113256
1 KASPY(KASPY) ke HKD
HK$0.0001129656
1 KASPY(KASPY) ke AMD
֏0.005552448
1 KASPY(KASPY) ke MAD
.د.م0.0001302444
1 KASPY(KASPY) ke MXN
$0.0002655708
1 KASPY(KASPY) ke SAR
ريال0.00005445
1 KASPY(KASPY) ke PLN
0.0000519816
1 KASPY(KASPY) ke RON
лв0.0000618552
1 KASPY(KASPY) ke SEK
kr0.0001338744
1 KASPY(KASPY) ke BGN
лв0.000023958
1 KASPY(KASPY) ke HUF
Ft0.0047653188
1 KASPY(KASPY) ke CZK
0.0002975148
1 KASPY(KASPY) ke KWD
د.ك0.00000441408
1 KASPY(KASPY) ke ILS
0.0000483516
1 KASPY(KASPY) ke AOA
Kz0.0132359964
1 KASPY(KASPY) ke BHD
.د.ب0.00000545952
1 KASPY(KASPY) ke BMD
$0.00001452
1 KASPY(KASPY) ke DKK
kr0.0000913308
1 KASPY(KASPY) ke HNL
L0.0003808596
1 KASPY(KASPY) ke MUR
0.00065703
1 KASPY(KASPY) ke NAD
$0.0002522124
1 KASPY(KASPY) ke NOK
kr0.00014157
1 KASPY(KASPY) ke NZD
$0.0000241032
1 KASPY(KASPY) ke PAB
B/.0.00001452
1 KASPY(KASPY) ke PGK
K0.0000606936
1 KASPY(KASPY) ke QAR
ر.ق0.0000528528
1 KASPY(KASPY) ke RSD
дин.0.0014332692

KASPY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KASPY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web KASPY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KASPY

Berapakah nilai KASPY (KASPY) hari ini?
Harga langsung KASPY dalam USD ialah 0.00001452 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KASPY ke USD?
Harga semasa KASPY ke USD ialah $ 0.00001452. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KASPY?
Had pasaran untuk KASPY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KASPY?
Bekalan edaran KASPY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KASPY?
KASPY mencapai harga ATH sebanyak 0.000094613458299034 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KASPY?
KASPY melihat harga ATL sebanyak 0.000005574622151436 USD.
Berapakah jumlah dagangan KASPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KASPYialah $ 19.28K USD.
Adakah KASPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
KASPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KASPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:42:17 (UTC+8)

KASPY (KASPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KASPY-ke-USD

Jumlah

KASPY
KASPY
USD
USD

1 KASPY = 0.00001452 USD

Berdagang KASPY

KASPYUSDT
$0.00001452
$0.00001452$0.00001452
+0.06%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan