Lagi Mengenai KASTA

Maklumat Harga KASTA

Kertas putih KASTA

Laman Web Rasmi KASTA

Tokenomik KASTA

Ramalan Harga KASTA

Sejarah KASTA

KASTA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KASTA-ke-Fiat

KASTA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KASTA Logo

KASTAHargae(KASTA)

1 KASTA ke USD Harga Langsung:

$0.01101
$0.01101$0.01101
-0.05%1D
USD
KASTA (KASTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:56:40 (UTC+8)

KASTA (KASTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.010892
$ 0.010892$ 0.010892
24J Rendah
$ 0.01114
$ 0.01114$ 0.01114
24J Tinggi

$ 0.010892
$ 0.010892$ 0.010892

$ 0.01114
$ 0.01114$ 0.01114

$ 1.49219578143374
$ 1.49219578143374$ 1.49219578143374

$ 0.007854927067586098
$ 0.007854927067586098$ 0.007854927067586098

+0.61%

-0.05%

+2.47%

+2.47%

KASTA (KASTA) harga masa nyata ialah $ 0.011014. Sepanjang 24 jam yang lalu, KASTA didagangkan antara $ 0.010892 rendah dan $ 0.01114 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KASTA sepanjang masa ialah $ 1.49219578143374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007854927067586098.

Dari segi prestasi jangka pendek, KASTA telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KASTA (KASTA) Maklumat Pasaran

No.1238

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

$ 77.88K
$ 77.88K$ 77.88K

$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M

763.62M
763.62M 763.62M

1,499,130,704.77
1,499,130,704.77 1,499,130,704.77

MATIC

Had Pasaran semasa KASTA ialah $ 8.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.88K. Bekalan edaran KASTA ialah 763.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1499130704.77. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.51M.

KASTA (KASTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KASTA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000551-0.05%
30 Hari$ -0.001734-13.61%
60 Hari$ -0.012877-53.90%
90 Hari$ -0.001011-8.41%
Perubahan Harga KASTA Hari Ini

Hari ini, KASTA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000551 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKASTA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001734 (-13.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KASTA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KASTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.012877 (-53.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KASTA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001011 (-8.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KASTA (KASTA)?

Semak KASTAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KASTA (KASTA)

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

KASTA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KASTA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KASTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KASTA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KASTA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KASTA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KASTA (KASTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KASTA (KASTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KASTA.

Semak KASTA ramalan harga sekarang!

Tokenomik KASTA (KASTA)

Memahami tokenomik KASTA (KASTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KASTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KASTA (KASTA)

Mencari cara membeli KASTA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KASTA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KASTA kepada Mata Wang Tempatan

1 KASTA(KASTA) ke VND
289.83341
1 KASTA(KASTA) ke AUD
A$0.01641086
1 KASTA(KASTA) ke GBP
0.00804022
1 KASTA(KASTA) ke EUR
0.00925176
1 KASTA(KASTA) ke USD
$0.011014
1 KASTA(KASTA) ke MYR
RM0.0462588
1 KASTA(KASTA) ke TRY
0.45454778
1 KASTA(KASTA) ke JPY
¥1.608044
1 KASTA(KASTA) ke ARS
ARS$16.10224772
1 KASTA(KASTA) ke RUB
0.9163648
1 KASTA(KASTA) ke INR
0.96912186
1 KASTA(KASTA) ke IDR
Rp180.55734816
1 KASTA(KASTA) ke KRW
15.21264694
1 KASTA(KASTA) ke PHP
0.62658646
1 KASTA(KASTA) ke EGP
￡E.0.52955312
1 KASTA(KASTA) ke BRL
R$0.0583742
1 KASTA(KASTA) ke CAD
C$0.01508918
1 KASTA(KASTA) ke BDT
1.3415052
1 KASTA(KASTA) ke NGN
16.46328664
1 KASTA(KASTA) ke COP
$42.8560247
1 KASTA(KASTA) ke ZAR
R.0.1910929
1 KASTA(KASTA) ke UAH
0.45344638
1 KASTA(KASTA) ke VES
Bs1.76224
1 KASTA(KASTA) ke CLP
$10.452286
1 KASTA(KASTA) ke PKR
Rs3.12621376
1 KASTA(KASTA) ke KZT
5.95989568
1 KASTA(KASTA) ke THB
฿0.34925394
1 KASTA(KASTA) ke TWD
NT$0.33163154
1 KASTA(KASTA) ke AED
د.إ0.04042138
1 KASTA(KASTA) ke CHF
Fr0.00859092
1 KASTA(KASTA) ke HKD
HK$0.08568892
1 KASTA(KASTA) ke AMD
֏4.2117536
1 KASTA(KASTA) ke MAD
.د.م0.09879558
1 KASTA(KASTA) ke MXN
$0.20166634
1 KASTA(KASTA) ke SAR
ريال0.0413025
1 KASTA(KASTA) ke PLN
0.03943012
1 KASTA(KASTA) ke RON
лв0.04702978
1 KASTA(KASTA) ke SEK
kr0.10176936
1 KASTA(KASTA) ke BGN
лв0.0181731
1 KASTA(KASTA) ke HUF
Ft3.62173362
1 KASTA(KASTA) ke CZK
0.22600728
1 KASTA(KASTA) ke KWD
د.ك0.00335927
1 KASTA(KASTA) ke ILS
0.03667662
1 KASTA(KASTA) ke AOA
Kz10.04003198
1 KASTA(KASTA) ke BHD
.د.ب0.004141264
1 KASTA(KASTA) ke BMD
$0.011014
1 KASTA(KASTA) ke DKK
kr0.0693882
1 KASTA(KASTA) ke HNL
L0.28889722
1 KASTA(KASTA) ke MUR
0.4983835
1 KASTA(KASTA) ke NAD
$0.19131318
1 KASTA(KASTA) ke NOK
kr0.10760678
1 KASTA(KASTA) ke NZD
$0.01839338
1 KASTA(KASTA) ke PAB
B/.0.011014
1 KASTA(KASTA) ke PGK
K0.04603852
1 KASTA(KASTA) ke QAR
ر.ق0.04009096
1 KASTA(KASTA) ke RSD
дин.1.0892846

KASTA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KASTA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KASTA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KASTA

Berapakah nilai KASTA (KASTA) hari ini?
Harga langsung KASTA dalam USD ialah 0.011014 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KASTA ke USD?
Harga semasa KASTA ke USD ialah $ 0.011014. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KASTA?
Had pasaran untuk KASTA ialah $ 8.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KASTA?
Bekalan edaran KASTA ialah 763.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KASTA?
KASTA mencapai harga ATH sebanyak 1.49219578143374 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KASTA?
KASTA melihat harga ATL sebanyak 0.007854927067586098 USD.
Berapakah jumlah dagangan KASTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KASTAialah $ 77.88K USD.
Adakah KASTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KASTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KASTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:56:40 (UTC+8)

KASTA (KASTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KASTA-ke-USD

Jumlah

KASTA
KASTA
USD
USD

1 KASTA = 0.011014 USD

Berdagang KASTA

KASTAUSDT
$0.01101
$0.01101$0.01101
-0.09%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan