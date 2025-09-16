Lagi Mengenai KATA

Katana Inu Logo

Katana InuHargae(KATA)

1 KATA ke USD Harga Langsung:

$0.00012903
$0.00012903
-4.76%1D
USD
Katana Inu (KATA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:02:12 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00012523
$ 0.00012523
24J Rendah
$ 0.00014224
$ 0.00014224
24J Tinggi

$ 0.00012523
$ 0.00012523

$ 0.00014224
$ 0.00014224

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568

-0.91%

-4.76%

+2.76%

+2.76%

Katana Inu (KATA) harga masa nyata ialah $ 0.00012904. Sepanjang 24 jam yang lalu, KATA didagangkan antara $ 0.00012523 rendah dan $ 0.00014224 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KATA sepanjang masa ialah $ 0.00829882791721224, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104374616984568.

Dari segi prestasi jangka pendek, KATA telah berubah sebanyak -0.91% sejak sejam yang lalu, -4.76% dalam 24 jam dan +2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Katana Inu (KATA) Maklumat Pasaran

No.1471

$ 4.81M
$ 4.81M

$ 47.54K
$ 47.54K

$ 6.45M
$ 6.45M

37.30B
37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000

74.59%

BSC

Had Pasaran semasa Katana Inu ialah $ 4.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 47.54K. Bekalan edaran KATA ialah 37.30B, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.45M.

Katana Inu (KATA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Katana Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000064488-4.76%
30 Hari$ -0.00004489-25.81%
60 Hari$ -0.00001263-8.92%
90 Hari$ -0.0000291-18.41%
Perubahan Harga Katana Inu Hari Ini

Hari ini, KATA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000064488 (-4.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKatana Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00004489 (-25.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Katana Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KATA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00001263 (-8.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Katana Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000291 (-18.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Katana Inu (KATA)?

Semak Katana Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Katana Inu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KATA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Katana Inu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Katana Inu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Katana Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Katana Inu (KATA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Katana Inu (KATA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Katana Inu.

Semak Katana Inu ramalan harga sekarang!

Tokenomik Katana Inu (KATA)

Memahami tokenomik Katana Inu (KATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Katana Inu (KATA)

Mencari cara membeli Katana Inu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Katana Inu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KATA kepada Mata Wang Tempatan

1 Katana Inu(KATA) ke VND
3.3956876
1 Katana Inu(KATA) ke AUD
A$0.0001922696
1 Katana Inu(KATA) ke GBP
0.0000941992
1 Katana Inu(KATA) ke EUR
0.0001083936
1 Katana Inu(KATA) ke USD
$0.00012904
1 Katana Inu(KATA) ke MYR
RM0.000541968
1 Katana Inu(KATA) ke TRY
0.0053267712
1 Katana Inu(KATA) ke JPY
¥0.01896888
1 Katana Inu(KATA) ke ARS
ARS$0.1892074808
1 Katana Inu(KATA) ke RUB
0.0106819312
1 Katana Inu(KATA) ke INR
0.0113645528
1 Katana Inu(KATA) ke IDR
Rp2.1154094976
1 Katana Inu(KATA) ke KRW
0.1784778048
1 Katana Inu(KATA) ke PHP
0.0073462472
1 Katana Inu(KATA) ke EGP
￡E.0.0062094048
1 Katana Inu(KATA) ke BRL
R$0.0006852024
1 Katana Inu(KATA) ke CAD
C$0.0001767848
1 Katana Inu(KATA) ke BDT
0.015717072
1 Katana Inu(KATA) ke NGN
0.1928838304
1 Katana Inu(KATA) ke COP
$0.5040625
1 Katana Inu(KATA) ke ZAR
R.0.0022401344
1 Katana Inu(KATA) ke UAH
0.0053125768
1 Katana Inu(KATA) ke VES
Bs0.0206464
1 Katana Inu(KATA) ke CLP
$0.12245896
1 Katana Inu(KATA) ke PKR
Rs0.0366267136
1 Katana Inu(KATA) ke KZT
0.0698261248
1 Katana Inu(KATA) ke THB
฿0.0040931488
1 Katana Inu(KATA) ke TWD
NT$0.0038918464
1 Katana Inu(KATA) ke AED
د.إ0.0004735768
1 Katana Inu(KATA) ke CHF
Fr0.0001019416
1 Katana Inu(KATA) ke HKD
HK$0.0010039312
1 Katana Inu(KATA) ke AMD
֏0.049344896
1 Katana Inu(KATA) ke MAD
.د.م0.0011574888
1 Katana Inu(KATA) ke MXN
$0.0023627224
1 Katana Inu(KATA) ke SAR
ريال0.0004839
1 Katana Inu(KATA) ke PLN
0.0004632536
1 Katana Inu(KATA) ke RON
лв0.0005522912
1 Katana Inu(KATA) ke SEK
kr0.00119362
1 Katana Inu(KATA) ke BGN
лв0.000212916
1 Katana Inu(KATA) ke HUF
Ft0.0426012656
1 Katana Inu(KATA) ke CZK
0.002658224
1 Katana Inu(KATA) ke KWD
د.ك0.0000393572
1 Katana Inu(KATA) ke ILS
0.0004309936
1 Katana Inu(KATA) ke AOA
Kz0.1176289928
1 Katana Inu(KATA) ke BHD
.د.ب0.00004851904
1 Katana Inu(KATA) ke BMD
$0.00012904
1 Katana Inu(KATA) ke DKK
kr0.0008155328
1 Katana Inu(KATA) ke HNL
L0.0033847192
1 Katana Inu(KATA) ke MUR
0.00583906
1 Katana Inu(KATA) ke NAD
$0.0022414248
1 Katana Inu(KATA) ke NOK
kr0.0012658824
1 Katana Inu(KATA) ke NZD
$0.0002154968
1 Katana Inu(KATA) ke PAB
B/.0.00012904
1 Katana Inu(KATA) ke PGK
K0.0005393872
1 Katana Inu(KATA) ke QAR
ر.ق0.0004697056
1 Katana Inu(KATA) ke RSD
дин.0.0128059296

Katana Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Katana Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Katana Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Katana Inu

Berapakah nilai Katana Inu (KATA) hari ini?
Harga langsung KATA dalam USD ialah 0.00012904 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KATA ke USD?
Harga semasa KATA ke USD ialah $ 0.00012904. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Katana Inu?
Had pasaran untuk KATA ialah $ 4.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KATA?
Bekalan edaran KATA ialah 37.30B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KATA?
KATA mencapai harga ATH sebanyak 0.00829882791721224 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KATA?
KATA melihat harga ATL sebanyak 0.000104374616984568 USD.
Berapakah jumlah dagangan KATA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KATAialah $ 47.54K USD.
Adakah KATA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:02:12 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KATA-ke-USD

Jumlah

KATA
KATA
USD
USD

1 KATA = 0.00012904 USD

Berdagang KATA

KATAUSDT
$0.00012903
$0.00012903
-4.76%

