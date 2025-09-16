Apakah itu Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Tokenomik Katana Inu (KATA)

Memahami tokenomik Katana Inu (KATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Katana Inu Berapakah nilai Katana Inu (KATA) hari ini? Harga langsung KATA dalam USD ialah 0.00012904 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KATA ke USD? $ 0.00012904 . Lihat Harga semasa KATA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Katana Inu? Had pasaran untuk KATA ialah $ 4.81M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KATA? Bekalan edaran KATA ialah 37.30B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KATA? KATA mencapai harga ATH sebanyak 0.00829882791721224 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KATA? KATA melihat harga ATL sebanyak 0.000104374616984568 USD . Berapakah jumlah dagangan KATA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KATAialah $ 47.54K USD . Adakah KATA akan naik lebih tinggi tahun ini? KATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

