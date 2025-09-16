Lagi Mengenai KAVA

Kava LabsHargae(KAVA)

1 KAVA ke USD Harga Langsung:

$0.3381
-1.77%1D
USD
Kava Labs (KAVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:45:04 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.335
24J Rendah
$ 0.3506
24J Tinggi

$ 0.335
$ 0.3506
$ 9.19263002
$ 0.24832868419474186
-0.53%

-1.77%

-7.42%

-7.42%

Kava Labs (KAVA) harga masa nyata ialah $ 0.3382. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAVA didagangkan antara $ 0.335 rendah dan $ 0.3506 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAVA sepanjang masa ialah $ 9.19263002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24832868419474186.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAVA telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -1.77% dalam 24 jam dan -7.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kava Labs (KAVA) Maklumat Pasaran

No.148

$ 366.22M
$ 1.30M
$ 366.22M
1.08B
--
1,082,853,067
0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
KAVA

Had Pasaran semasa Kava Labs ialah $ 366.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.30M. Bekalan edaran KAVA ialah 1.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1082853067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.22M.

Kava Labs (KAVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kava Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006092-1.77%
30 Hari$ -0.0515-13.22%
60 Hari$ -0.0883-20.71%
90 Hari$ -0.0743-18.02%
Perubahan Harga Kava Labs Hari Ini

Hari ini, KAVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.006092 (-1.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKava Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0515 (-13.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kava Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KAVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0883 (-20.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kava Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0743 (-18.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kava Labs (KAVA)?

Semak Kava Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kava Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KAVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kava Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kava Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kava Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kava Labs (KAVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kava Labs (KAVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kava Labs.

Semak Kava Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kava Labs (KAVA)

Memahami tokenomik Kava Labs (KAVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kava Labs (KAVA)

Mencari cara membeli Kava Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kava Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KAVA kepada Mata Wang Tempatan

Kava Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kava Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kava Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kava Labs

Berapakah nilai Kava Labs (KAVA) hari ini?
Harga langsung KAVA dalam USD ialah 0.3382 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KAVA ke USD?
Harga semasa KAVA ke USD ialah $ 0.3382. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kava Labs?
Had pasaran untuk KAVA ialah $ 366.22M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KAVA?
Bekalan edaran KAVA ialah 1.08B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAVA?
KAVA mencapai harga ATH sebanyak 9.19263002 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAVA?
KAVA melihat harga ATL sebanyak 0.24832868419474186 USD.
Berapakah jumlah dagangan KAVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAVAialah $ 1.30M USD.
Adakah KAVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KAVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:45:04 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

