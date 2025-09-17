Apakah itu KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Tokenomik KuCoin Token (KCS)

Memahami tokenomik KuCoin Token (KCS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KCS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KuCoin Token (KCS)

Mencari cara membeli KuCoin Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KuCoin Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KCS kepada Mata Wang Tempatan

KuCoin Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KuCoin Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KuCoin Token Berapakah nilai KuCoin Token (KCS) hari ini? Harga langsung KCS dalam USD ialah 15.7781 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KCS ke USD? $ 15.7781 . Lihat Harga semasa KCS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KuCoin Token? Had pasaran untuk KCS ialah $ 2.01B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KCS? Bekalan edaran KCS ialah 127.36M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KCS? KCS mencapai harga ATH sebanyak 28.795176559830317 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KCS? KCS melihat harga ATL sebanyak 0.336503927826 USD . Berapakah jumlah dagangan KCS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KCSialah $ 516.72K USD . Adakah KCS akan naik lebih tinggi tahun ini? KCS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KCSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KuCoin Token (KCS) Kemas Kini Industri Penting

