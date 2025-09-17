Lagi Mengenai KCS

KuCoin Token Logo

KuCoin TokenHargae(KCS)

1 KCS ke USD Harga Langsung:

$15.7772
$15.7772$15.7772
-0.23%1D
USD
KuCoin Token (KCS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:42:31 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 15.7557
$ 15.7557$ 15.7557
24J Rendah
$ 16.0186
$ 16.0186$ 16.0186
24J Tinggi

$ 15.7557
$ 15.7557$ 15.7557

$ 16.0186
$ 16.0186$ 16.0186

$ 28.795176559830317
$ 28.795176559830317$ 28.795176559830317

$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826

-0.20%

-0.22%

+8.60%

+8.60%

KuCoin Token (KCS) harga masa nyata ialah $ 15.7781. Sepanjang 24 jam yang lalu, KCS didagangkan antara $ 15.7557 rendah dan $ 16.0186 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KCS sepanjang masa ialah $ 28.795176559830317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.336503927826.

Dari segi prestasi jangka pendek, KCS telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +8.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KuCoin Token (KCS) Maklumat Pasaran

No.55

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 516.72K
$ 516.72K$ 516.72K

$ 3.16B
$ 3.16B$ 3.16B

127.36M
127.36M 127.36M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

142,359,547.73556715
142,359,547.73556715 142,359,547.73556715

63.67%

0.05%

2021-04-23 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa KuCoin Token ialah $ 2.01B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 516.72K. Bekalan edaran KCS ialah 127.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142359547.73556715. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16B.

KuCoin Token (KCS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KuCoin Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.036371-0.22%
30 Hari$ +2.5817+19.56%
60 Hari$ +3.9533+33.43%
90 Hari$ +4.7176+42.65%
Perubahan Harga KuCoin Token Hari Ini

Hari ini, KCS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.036371 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKuCoin Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +2.5817 (+19.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KuCoin Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KCS mengalami perubahan sebanyak $ +3.9533 (+33.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KuCoin Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +4.7176 (+42.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KuCoin Token (KCS)?

Semak KuCoin Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KuCoin Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KCS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KuCoin Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KuCoin Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KuCoin Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KuCoin Token (KCS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KuCoin Token (KCS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KuCoin Token.

Semak KuCoin Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik KuCoin Token (KCS)

Memahami tokenomik KuCoin Token (KCS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KCS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KuCoin Token (KCS)

Mencari cara membeli KuCoin Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KuCoin Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KCS kepada Mata Wang Tempatan

1 KuCoin Token(KCS) ke VND
415,200.7015
1 KuCoin Token(KCS) ke AUD
A$23.509369
1 KuCoin Token(KCS) ke GBP
11.518013
1 KuCoin Token(KCS) ke EUR
13.253604
1 KuCoin Token(KCS) ke USD
$15.7781
1 KuCoin Token(KCS) ke MYR
RM66.26802
1 KuCoin Token(KCS) ke TRY
651.162187
1 KuCoin Token(KCS) ke JPY
¥2,303.6026
1 KuCoin Token(KCS) ke ARS
ARS$23,168.877602
1 KuCoin Token(KCS) ke RUB
1,312.73792
1 KuCoin Token(KCS) ke INR
1,386.737209
1 KuCoin Token(KCS) ke IDR
Rp258,657.335664
1 KuCoin Token(KCS) ke KRW
21,762.891111
1 KuCoin Token(KCS) ke PHP
896.038299
1 KuCoin Token(KCS) ke EGP
￡E.758.453267
1 KuCoin Token(KCS) ke BRL
R$83.466149
1 KuCoin Token(KCS) ke CAD
C$21.615997
1 KuCoin Token(KCS) ke BDT
1,921.77258
1 KuCoin Token(KCS) ke NGN
23,584.472756
1 KuCoin Token(KCS) ke COP
$61,393.376005
1 KuCoin Token(KCS) ke ZAR
R.273.276692
1 KuCoin Token(KCS) ke UAH
649.584377
1 KuCoin Token(KCS) ke VES
Bs2,524.496
1 KuCoin Token(KCS) ke CLP
$14,973.4169
1 KuCoin Token(KCS) ke PKR
Rs4,478.455904
1 KuCoin Token(KCS) ke KZT
8,537.845472
1 KuCoin Token(KCS) ke THB
฿499.692427
1 KuCoin Token(KCS) ke TWD
NT$474.763029
1 KuCoin Token(KCS) ke AED
د.إ57.905627
1 KuCoin Token(KCS) ke CHF
Fr12.306918
1 KuCoin Token(KCS) ke HKD
HK$122.753618
1 KuCoin Token(KCS) ke AMD
֏6,033.54544
1 KuCoin Token(KCS) ke MAD
.د.م141.529557
1 KuCoin Token(KCS) ke MXN
$288.581449
1 KuCoin Token(KCS) ke SAR
ريال59.167875
1 KuCoin Token(KCS) ke PLN
56.485598
1 KuCoin Token(KCS) ke RON
лв67.214706
1 KuCoin Token(KCS) ke SEK
kr145.474082
1 KuCoin Token(KCS) ke BGN
лв26.033865
1 KuCoin Token(KCS) ke HUF
Ft5,178.214639
1 KuCoin Token(KCS) ke CZK
323.293269
1 KuCoin Token(KCS) ke KWD
د.ك4.7965424
1 KuCoin Token(KCS) ke ILS
52.541073
1 KuCoin Token(KCS) ke AOA
Kz14,382.842617
1 KuCoin Token(KCS) ke BHD
.د.ب5.9325656
1 KuCoin Token(KCS) ke BMD
$15.7781
1 KuCoin Token(KCS) ke DKK
kr99.244249
1 KuCoin Token(KCS) ke HNL
L413.859563
1 KuCoin Token(KCS) ke MUR
713.959025
1 KuCoin Token(KCS) ke NAD
$274.065597
1 KuCoin Token(KCS) ke NOK
kr153.836475
1 KuCoin Token(KCS) ke NZD
$26.191646
1 KuCoin Token(KCS) ke PAB
B/.15.7781
1 KuCoin Token(KCS) ke PGK
K65.952458
1 KuCoin Token(KCS) ke QAR
ر.ق57.432284
1 KuCoin Token(KCS) ke RSD
дин.1,557.456251

KuCoin Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KuCoin Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KuCoin Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KuCoin Token

Berapakah nilai KuCoin Token (KCS) hari ini?
Harga langsung KCS dalam USD ialah 15.7781 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KCS ke USD?
Harga semasa KCS ke USD ialah $ 15.7781. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KuCoin Token?
Had pasaran untuk KCS ialah $ 2.01B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KCS?
Bekalan edaran KCS ialah 127.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KCS?
KCS mencapai harga ATH sebanyak 28.795176559830317 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KCS?
KCS melihat harga ATL sebanyak 0.336503927826 USD.
Berapakah jumlah dagangan KCS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KCSialah $ 516.72K USD.
Adakah KCS akan naik lebih tinggi tahun ini?
KCS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KCSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:42:31 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Kalkulator KCS-ke-USD

Jumlah

KCS
KCS
USD
USD

1 KCS = 15.7781 USD

Berdagang KCS

KCSUSDT
$15.7772
$15.7772$15.7772
-0.24%

