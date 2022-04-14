Tokenomik KingdomStarter (KDG)

Lihat cerapan utama tentang KingdomStarter (KDG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KingdomStarter (KDG) Maklumat

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

Laman Web Rasmi:
https://kingdomstarter.io/
Kertas putih:
https://docs.kingdomgame.org/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6

KingdomStarter (KDG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KingdomStarter (KDG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 121.71K
$ 121.71K
Jumlah Bekalan:
$ 951.00M
$ 951.00M
Bekalan Edaran:
$ 531.00M
$ 531.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 229.20K
$ 229.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.030447
$ 0.030447
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0002292
$ 0.0002292

Tokenomik KingdomStarter (KDG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KingdomStarter (KDG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KDG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KDG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KDG, terokai KDG harga langsung token!

KingdomStarter (KDG) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KDG membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KDG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KDG? Halaman ramalan harga KDG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

