Apakah itu Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Tokenomik Kodexa (KDX)

Memahami tokenomik Kodexa (KDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kodexa Berapakah nilai Kodexa (KDX) hari ini? Harga langsung KDX dalam USD ialah 0.01677 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KDX ke USD? $ 0.01677 . Lihat Harga semasa KDX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kodexa? Had pasaran untuk KDX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KDX? Bekalan edaran KDX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KDX? KDX mencapai harga ATH sebanyak 0.03729922025269791 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KDX? KDX melihat harga ATL sebanyak 0.016574554401517342 USD . Berapakah jumlah dagangan KDX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KDXialah $ 302.76K USD . Adakah KDX akan naik lebih tinggi tahun ini? KDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

