Apakah itu KEBABS (KEBABS)

KEBAPP is a DePIN project on Solana, decentralizing kebab shops and boosting small owners democracy. It uses token rewards for incentivising supply chain networks, offering decentralized data storage and rewarding loyalty for RWAs.

KEBABS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KEBABS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KEBABS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang KEBABS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KEBABS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KEBABS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KEBABS (KEBABS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KEBABS (KEBABS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KEBABS.

Semak KEBABS ramalan harga sekarang!

Tokenomik KEBABS (KEBABS)

Memahami tokenomik KEBABS (KEBABS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KEBABS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KEBABS (KEBABS)

Mencari cara membeli KEBABS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KEBABS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KEBABS kepada Mata Wang Tempatan

1 KEBABS(KEBABS) ke VND ₫ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke AUD A$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke GBP ￡ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke EUR € -- 1 KEBABS(KEBABS) ke USD $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke MYR RM -- 1 KEBABS(KEBABS) ke TRY ₺ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke JPY ¥ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke ARS ARS$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke RUB ₽ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke INR ₹ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke IDR Rp -- 1 KEBABS(KEBABS) ke KRW ₩ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke PHP ₱ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke EGP ￡E. -- 1 KEBABS(KEBABS) ke BRL R$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke CAD C$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke BDT ৳ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke NGN ₦ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke COP $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke ZAR R. -- 1 KEBABS(KEBABS) ke UAH ₴ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke VES Bs -- 1 KEBABS(KEBABS) ke CLP $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke PKR Rs -- 1 KEBABS(KEBABS) ke KZT ₸ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke THB ฿ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke TWD NT$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke AED د.إ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke CHF Fr -- 1 KEBABS(KEBABS) ke HKD HK$ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke AMD ֏ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke MAD .د.م -- 1 KEBABS(KEBABS) ke MXN $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke SAR ريال -- 1 KEBABS(KEBABS) ke PLN zł -- 1 KEBABS(KEBABS) ke RON лв -- 1 KEBABS(KEBABS) ke SEK kr -- 1 KEBABS(KEBABS) ke BGN лв -- 1 KEBABS(KEBABS) ke HUF Ft -- 1 KEBABS(KEBABS) ke CZK Kč -- 1 KEBABS(KEBABS) ke KWD د.ك -- 1 KEBABS(KEBABS) ke ILS ₪ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke AOA Kz -- 1 KEBABS(KEBABS) ke BHD .د.ب -- 1 KEBABS(KEBABS) ke BMD $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke DKK kr -- 1 KEBABS(KEBABS) ke HNL L -- 1 KEBABS(KEBABS) ke MUR ₨ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke NAD $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke NOK kr -- 1 KEBABS(KEBABS) ke NZD $ -- 1 KEBABS(KEBABS) ke PAB B/. -- 1 KEBABS(KEBABS) ke PGK K -- 1 KEBABS(KEBABS) ke QAR ر.ق -- 1 KEBABS(KEBABS) ke RSD дин. --

Cuba Penukar

KEBABS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KEBABS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KEBABS Berapakah nilai KEBABS (KEBABS) hari ini? Harga langsung KEBABS dalam USD ialah -- USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KEBABS ke USD? -- . Lihat Harga semasa KEBABS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KEBABS? Had pasaran untuk KEBABS ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KEBABS? Bekalan edaran KEBABS ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KEBABS? KEBABS mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KEBABS? KEBABS melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan KEBABS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KEBABSialah -- USD . Adakah KEBABS akan naik lebih tinggi tahun ini? KEBABS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KEBABSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KEBABS (KEBABS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran