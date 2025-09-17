Lagi Mengenai KEKIUS

Kekius Maximus Logo

Kekius MaximusHargae(KEKIUS)

1 KEKIUS ke USD Harga Langsung:

Kekius Maximus (KEKIUS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:07 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.24%

+0.29%

-1.07%

-1.07%

Kekius Maximus (KEKIUS) harga masa nyata ialah $ 0.022032. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEKIUS didagangkan antara $ 0.0213 rendah dan $ 0.022165 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEKIUS sepanjang masa ialah $ 0.3957723531422579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000040926540333548.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEKIUS telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -1.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kekius Maximus (KEKIUS) Maklumat Pasaran

No.883

ETH

Had Pasaran semasa Kekius Maximus ialah $ 22.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 261.90K. Bekalan edaran KEKIUS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.03M.

Kekius Maximus (KEKIUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kekius Maximus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006399+0.29%
30 Hari$ -0.010004-31.23%
60 Hari$ -0.004422-16.72%
90 Hari$ -0.007405-25.16%
Perubahan Harga Kekius Maximus Hari Ini

Hari ini, KEKIUS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00006399 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKekius Maximus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.010004 (-31.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kekius Maximus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KEKIUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.004422 (-16.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kekius Maximus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007405 (-25.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kekius Maximus (KEKIUS)?

Semak Kekius Maximushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kekius Maximus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KEKIUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kekius Maximus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kekius Maximus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kekius Maximus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kekius Maximus (KEKIUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kekius Maximus (KEKIUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kekius Maximus.

Semak Kekius Maximus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kekius Maximus (KEKIUS)

Memahami tokenomik Kekius Maximus (KEKIUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KEKIUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kekius Maximus (KEKIUS)

Mencari cara membeli Kekius Maximus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kekius Maximus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KEKIUS kepada Mata Wang Tempatan

1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke VND
579.77208
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke AUD
A$0.03282768
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke GBP
0.01608336
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke EUR
0.01850688
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke USD
$0.022032
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke MYR
RM0.0925344
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke TRY
0.90904032
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke JPY
¥3.216672
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke ARS
ARS$32.35222944
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke RUB
1.8330624
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke INR
1.93837536
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke IDR
Rp361.18027008
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke KRW
30.38895792
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke PHP
1.2525192
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke EGP
￡E.1.05929856
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke BRL
R$0.11654928
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke CAD
C$0.03018384
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke BDT
2.6834976
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke NGN
32.93255232
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke COP
$85.7276136
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke ZAR
R.0.38181456
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke UAH
0.90705744
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke VES
Bs3.52512
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke CLP
$20.908368
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke PKR
Rs6.25356288
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke KZT
11.92195584
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke THB
฿0.69775344
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke TWD
NT$0.66294288
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke AED
د.إ0.08085744
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke CHF
Fr0.01718496
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke HKD
HK$0.17140896
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke AMD
֏8.4250368
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke MAD
.د.م0.19762704
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke MXN
$0.40274496
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke SAR
ريال0.08262
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke PLN
0.07887456
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke RON
лв0.09385632
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke SEK
kr0.20291472
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke BGN
лв0.0363528
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke HUF
Ft7.22341152
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke CZK
0.45099504
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke KWD
د.ك0.006697728
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke ILS
0.07336656
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke AOA
Kz20.08371024
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke BHD
.د.ب0.008306064
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke BMD
$0.022032
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke DKK
kr0.13836096
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke HNL
L0.57789936
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke MUR
0.996948
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke NAD
$0.38269584
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke NOK
kr0.214812
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke NZD
$0.03657312
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke PAB
B/.0.022032
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke PGK
K0.09209376
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke QAR
ر.ق0.08019648
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ke RSD
дин.2.17389744

Kekius Maximus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kekius Maximus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Kekius Maximus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kekius Maximus

Berapakah nilai Kekius Maximus (KEKIUS) hari ini?
Harga langsung KEKIUS dalam USD ialah 0.022032 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KEKIUS ke USD?
Harga semasa KEKIUS ke USD ialah $ 0.022032. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kekius Maximus?
Had pasaran untuk KEKIUS ialah $ 22.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KEKIUS?
Bekalan edaran KEKIUS ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KEKIUS?
KEKIUS mencapai harga ATH sebanyak 0.3957723531422579 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KEKIUS?
KEKIUS melihat harga ATL sebanyak 0.000040926540333548 USD.
Berapakah jumlah dagangan KEKIUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KEKIUSialah $ 261.90K USD.
Adakah KEKIUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
KEKIUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KEKIUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:07 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

