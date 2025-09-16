Lagi Mengenai KENDU

Kendu Inu Logo

Kendu InuHargae(KENDU)

1 KENDU ke USD Harga Langsung:

$0.00001283
$0.00001283$0.00001283
-0.46%1D
USD
Kendu Inu (KENDU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:57:08 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282
24J Rendah
$ 0.0000135
$ 0.0000135$ 0.0000135
24J Tinggi

$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282

$ 0.0000135
$ 0.0000135$ 0.0000135

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

-1.39%

-0.45%

-7.24%

-7.24%

Kendu Inu (KENDU) harga masa nyata ialah $ 0.00001283. Sepanjang 24 jam yang lalu, KENDU didagangkan antara $ 0.00001282 rendah dan $ 0.0000135 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KENDU sepanjang masa ialah $ 0.000269385444985593, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000006348332403023.

Dari segi prestasi jangka pendek, KENDU telah berubah sebanyak -1.39% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan -7.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kendu Inu (KENDU) Maklumat Pasaran

No.1102

$ 12.17M
$ 12.17M$ 12.17M

$ 46.71K
$ 46.71K$ 46.71K

$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M

948.43B
948.43B 948.43B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

996,747,147,258
996,747,147,258 996,747,147,258

94.84%

ETH

Had Pasaran semasa Kendu Inu ialah $ 12.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 46.71K. Bekalan edaran KENDU ialah 948.43B, dengan jumlah bekalan sebanyak 996747147258. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.83M.

Kendu Inu (KENDU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kendu Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000593-0.45%
30 Hari$ -0.00000489-27.60%
60 Hari$ -0.00000935-42.16%
90 Hari$ -0.00000966-42.96%
Perubahan Harga Kendu Inu Hari Ini

Hari ini, KENDU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000593 (-0.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKendu Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000489 (-27.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kendu Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KENDU mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000935 (-42.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kendu Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000966 (-42.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kendu Inu (KENDU)?

Semak Kendu Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kendu Inu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KENDU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kendu Inu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kendu Inu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kendu Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kendu Inu (KENDU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kendu Inu (KENDU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kendu Inu.

Semak Kendu Inu ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kendu Inu (KENDU)

Memahami tokenomik Kendu Inu (KENDU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KENDU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kendu Inu (KENDU)

Mencari cara membeli Kendu Inu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kendu Inu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KENDU kepada Mata Wang Tempatan

1 Kendu Inu(KENDU) ke VND
0.33762145
1 Kendu Inu(KENDU) ke AUD
A$0.0000191167
1 Kendu Inu(KENDU) ke GBP
0.0000093659
1 Kendu Inu(KENDU) ke EUR
0.0000107772
1 Kendu Inu(KENDU) ke USD
$0.00001283
1 Kendu Inu(KENDU) ke MYR
RM0.000053886
1 Kendu Inu(KENDU) ke TRY
0.0005294941
1 Kendu Inu(KENDU) ke JPY
¥0.00187318
1 Kendu Inu(KENDU) ke ARS
ARS$0.0187572034
1 Kendu Inu(KENDU) ke RUB
0.001067456
1 Kendu Inu(KENDU) ke INR
0.0011289117
1 Kendu Inu(KENDU) ke IDR
Rp0.2103278352
1 Kendu Inu(KENDU) ke KRW
0.0177209243
1 Kendu Inu(KENDU) ke PHP
0.0007298987
1 Kendu Inu(KENDU) ke EGP
￡E.0.0006168664
1 Kendu Inu(KENDU) ke BRL
R$0.000067999
1 Kendu Inu(KENDU) ke CAD
C$0.0000175771
1 Kendu Inu(KENDU) ke BDT
0.001562694
1 Kendu Inu(KENDU) ke NGN
0.0191777708
1 Kendu Inu(KENDU) ke COP
$0.0499221715
1 Kendu Inu(KENDU) ke ZAR
R.0.0002226005
1 Kendu Inu(KENDU) ke UAH
0.0005282111
1 Kendu Inu(KENDU) ke VES
Bs0.0020528
1 Kendu Inu(KENDU) ke CLP
$0.01217567
1 Kendu Inu(KENDU) ke PKR
Rs0.0036416672
1 Kendu Inu(KENDU) ke KZT
0.0069425696
1 Kendu Inu(KENDU) ke THB
฿0.0004068393
1 Kendu Inu(KENDU) ke TWD
NT$0.0003863113
1 Kendu Inu(KENDU) ke AED
د.إ0.0000470861
1 Kendu Inu(KENDU) ke CHF
Fr0.0000100074
1 Kendu Inu(KENDU) ke HKD
HK$0.0000998174
1 Kendu Inu(KENDU) ke AMD
֏0.004906192
1 Kendu Inu(KENDU) ke MAD
.د.م0.0001150851
1 Kendu Inu(KENDU) ke MXN
$0.0002349173
1 Kendu Inu(KENDU) ke SAR
ريال0.0000481125
1 Kendu Inu(KENDU) ke PLN
0.0000459314
1 Kendu Inu(KENDU) ke RON
лв0.0000547841
1 Kendu Inu(KENDU) ke SEK
kr0.0001185492
1 Kendu Inu(KENDU) ke BGN
лв0.0000211695
1 Kendu Inu(KENDU) ke HUF
Ft0.0042188889
1 Kendu Inu(KENDU) ke CZK
0.0002632716
1 Kendu Inu(KENDU) ke KWD
د.ك0.00000391315
1 Kendu Inu(KENDU) ke ILS
0.0000427239
1 Kendu Inu(KENDU) ke AOA
Kz0.0116954431
1 Kendu Inu(KENDU) ke BHD
.د.ب0.00000482408
1 Kendu Inu(KENDU) ke BMD
$0.00001283
1 Kendu Inu(KENDU) ke DKK
kr0.000080829
1 Kendu Inu(KENDU) ke HNL
L0.0003365309
1 Kendu Inu(KENDU) ke MUR
0.0005805575
1 Kendu Inu(KENDU) ke NAD
$0.0002228571
1 Kendu Inu(KENDU) ke NOK
kr0.0001253491
1 Kendu Inu(KENDU) ke NZD
$0.0000214261
1 Kendu Inu(KENDU) ke PAB
B/.0.00001283
1 Kendu Inu(KENDU) ke PGK
K0.0000536294
1 Kendu Inu(KENDU) ke QAR
ر.ق0.0000467012
1 Kendu Inu(KENDU) ke RSD
дин.0.001268887

Kendu Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kendu Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Kendu Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kendu Inu

Berapakah nilai Kendu Inu (KENDU) hari ini?
Harga langsung KENDU dalam USD ialah 0.00001283 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KENDU ke USD?
Harga semasa KENDU ke USD ialah $ 0.00001283. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kendu Inu?
Had pasaran untuk KENDU ialah $ 12.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KENDU?
Bekalan edaran KENDU ialah 948.43B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KENDU?
KENDU mencapai harga ATH sebanyak 0.000269385444985593 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KENDU?
KENDU melihat harga ATL sebanyak 0.000006348332403023 USD.
Berapakah jumlah dagangan KENDU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KENDUialah $ 46.71K USD.
Adakah KENDU akan naik lebih tinggi tahun ini?
KENDU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KENDUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:57:08 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

