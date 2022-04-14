Tokenomik Kendu Inu (KENDU)

Tokenomik Kendu Inu (KENDU)

Lihat cerapan utama tentang Kendu Inu (KENDU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kendu Inu (KENDU) Maklumat

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Laman Web Rasmi:
https://kendu.io/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45

Kendu Inu (KENDU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kendu Inu (KENDU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.79M
$ 10.79M$ 10.79M
Jumlah Bekalan:
$ 996.75B
$ 996.75B$ 996.75B
Bekalan Edaran:
$ 948.43B
$ 948.43B$ 948.43B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00010297
$ 0.00010297$ 0.00010297
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023
Harga Semasa:
$ 0.00001138
$ 0.00001138$ 0.00001138

Tokenomik Kendu Inu (KENDU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kendu Inu (KENDU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KENDU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KENDU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KENDU, terokai KENDU harga langsung token!

Cara Membeli KENDU

Berminat untuk menambah Kendu Inu (KENDU) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli KENDU, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Kendu Inu (KENDU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KENDU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KENDU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KENDU? Halaman ramalan harga KENDU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.