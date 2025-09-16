Apakah itu KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

KernelDAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KernelDAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KERNEL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang KernelDAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KernelDAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KernelDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KernelDAO (KERNEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KernelDAO (KERNEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KernelDAO.

Semak KernelDAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik KernelDAO (KERNEL)

Memahami tokenomik KernelDAO (KERNEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KERNEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KernelDAO (KERNEL)

Mencari cara membeli KernelDAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KernelDAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KERNEL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

KernelDAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KernelDAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KernelDAO Berapakah nilai KernelDAO (KERNEL) hari ini? Harga langsung KERNEL dalam USD ialah 0.1853 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KERNEL ke USD? $ 0.1853 . Lihat Harga semasa KERNEL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KernelDAO? Had pasaran untuk KERNEL ialah $ 41.26M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KERNEL? Bekalan edaran KERNEL ialah 222.67M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KERNEL? KERNEL mencapai harga ATH sebanyak 0.46464621630849795 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KERNEL? KERNEL melihat harga ATL sebanyak 0.09362779806855222 USD . Berapakah jumlah dagangan KERNEL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KERNELialah $ 810.65K USD . Adakah KERNEL akan naik lebih tinggi tahun ini? KERNEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KERNELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KernelDAO (KERNEL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)