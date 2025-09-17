Lagi Mengenai KFI

Klever Finance Logo

Klever FinanceHargae(KFI)

1 KFI ke USD Harga Langsung:

$0.9445
$0.9445$0.9445
+0.02%1D
USD
Klever Finance (KFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:14 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9327
$ 0.9327$ 0.9327
24J Rendah
$ 0.9445
$ 0.9445$ 0.9445
24J Tinggi

$ 0.9327
$ 0.9327$ 0.9327

$ 0.9445
$ 0.9445$ 0.9445

$ 206.5141464750186
$ 206.5141464750186$ 206.5141464750186

$ 0.30255480582300115
$ 0.30255480582300115$ 0.30255480582300115

+0.03%

+0.02%

+0.08%

+0.08%

Klever Finance (KFI) harga masa nyata ialah $ 0.9445. Sepanjang 24 jam yang lalu, KFI didagangkan antara $ 0.9327 rendah dan $ 0.9445 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KFI sepanjang masa ialah $ 206.5141464750186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.30255480582300115.

Dari segi prestasi jangka pendek, KFI telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Klever Finance (KFI) Maklumat Pasaran

No.4363

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.53K
$ 65.53K$ 65.53K

$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

10,999,000
10,999,000 10,999,000

0.00%

KLV

Had Pasaran semasa Klever Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.53K. Bekalan edaran KFI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10999000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.83M.

Klever Finance (KFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Klever Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000189+0.02%
30 Hari$ +0.2523+36.44%
60 Hari$ +0.4455+89.27%
90 Hari$ +0.513+118.88%
Perubahan Harga Klever Finance Hari Ini

Hari ini, KFI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000189 (+0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKlever Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.2523 (+36.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Klever Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KFI mengalami perubahan sebanyak $ +0.4455 (+89.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Klever Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.513 (+118.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Klever Finance (KFI)?

Semak Klever Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Klever Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Klever Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Klever Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Klever Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Klever Finance (KFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Klever Finance (KFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klever Finance.

Semak Klever Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Klever Finance (KFI)

Memahami tokenomik Klever Finance (KFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Klever Finance (KFI)

Mencari cara membeli Klever Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Klever Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KFI kepada Mata Wang Tempatan

1 Klever Finance(KFI) ke VND
24,854.5175
1 Klever Finance(KFI) ke AUD
A$1.407305
1 Klever Finance(KFI) ke GBP
0.689485
1 Klever Finance(KFI) ke EUR
0.79338
1 Klever Finance(KFI) ke USD
$0.9445
1 Klever Finance(KFI) ke MYR
RM3.9669
1 Klever Finance(KFI) ke TRY
38.97007
1 Klever Finance(KFI) ke JPY
¥137.897
1 Klever Finance(KFI) ke ARS
ARS$1,386.92269
1 Klever Finance(KFI) ke RUB
78.5824
1 Klever Finance(KFI) ke INR
83.09711
1 Klever Finance(KFI) ke IDR
Rp15,483.60408
1 Klever Finance(KFI) ke KRW
1,302.758295
1 Klever Finance(KFI) ke PHP
53.694825
1 Klever Finance(KFI) ke EGP
￡E.45.41156
1 Klever Finance(KFI) ke BRL
R$4.996405
1 Klever Finance(KFI) ke CAD
C$1.293965
1 Klever Finance(KFI) ke BDT
115.0401
1 Klever Finance(KFI) ke NGN
1,411.80082
1 Klever Finance(KFI) ke COP
$3,675.096725
1 Klever Finance(KFI) ke ZAR
R.16.368185
1 Klever Finance(KFI) ke UAH
38.885065
1 Klever Finance(KFI) ke VES
Bs151.12
1 Klever Finance(KFI) ke CLP
$896.3305
1 Klever Finance(KFI) ke PKR
Rs268.08688
1 Klever Finance(KFI) ke KZT
511.08784
1 Klever Finance(KFI) ke THB
฿29.912315
1 Klever Finance(KFI) ke TWD
NT$28.420005
1 Klever Finance(KFI) ke AED
د.إ3.466315
1 Klever Finance(KFI) ke CHF
Fr0.73671
1 Klever Finance(KFI) ke HKD
HK$7.34821
1 Klever Finance(KFI) ke AMD
֏361.1768
1 Klever Finance(KFI) ke MAD
.د.م8.472165
1 Klever Finance(KFI) ke MXN
$17.26546
1 Klever Finance(KFI) ke SAR
ريال3.541875
1 Klever Finance(KFI) ke PLN
3.38131
1 Klever Finance(KFI) ke RON
лв4.02357
1 Klever Finance(KFI) ke SEK
kr8.698845
1 Klever Finance(KFI) ke BGN
лв1.558425
1 Klever Finance(KFI) ke HUF
Ft309.66377
1 Klever Finance(KFI) ke CZK
19.333915
1 Klever Finance(KFI) ke KWD
د.ك0.287128
1 Klever Finance(KFI) ke ILS
3.145185
1 Klever Finance(KFI) ke AOA
Kz860.977865
1 Klever Finance(KFI) ke BHD
.د.ب0.3560765
1 Klever Finance(KFI) ke BMD
$0.9445
1 Klever Finance(KFI) ke DKK
kr5.93146
1 Klever Finance(KFI) ke HNL
L24.774235
1 Klever Finance(KFI) ke MUR
42.738625
1 Klever Finance(KFI) ke NAD
$16.405965
1 Klever Finance(KFI) ke NOK
kr9.208875
1 Klever Finance(KFI) ke NZD
$1.56787
1 Klever Finance(KFI) ke PAB
B/.0.9445
1 Klever Finance(KFI) ke PGK
K3.94801
1 Klever Finance(KFI) ke QAR
ر.ق3.43798
1 Klever Finance(KFI) ke RSD
дин.93.193815

Klever Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Klever Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Klever Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Klever Finance

Berapakah nilai Klever Finance (KFI) hari ini?
Harga langsung KFI dalam USD ialah 0.9445 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KFI ke USD?
Harga semasa KFI ke USD ialah $ 0.9445. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Klever Finance?
Had pasaran untuk KFI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KFI?
Bekalan edaran KFI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KFI?
KFI mencapai harga ATH sebanyak 206.5141464750186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KFI?
KFI melihat harga ATL sebanyak 0.30255480582300115 USD.
Berapakah jumlah dagangan KFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KFIialah $ 65.53K USD.
Adakah KFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:14 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KFI-ke-USD

Jumlah

KFI
KFI
USD
USD

1 KFI = 0.9445 USD

Berdagang KFI

KFIUSDT
$0.9445
$0.9445$0.9445
+0.02%

