Apakah itu Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Tokenomik Klever Finance (KFI)

Memahami tokenomik Klever Finance (KFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Klever Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Klever Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Klever Finance Berapakah nilai Klever Finance (KFI) hari ini? Harga langsung KFI dalam USD ialah 0.9445 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KFI ke USD? $ 0.9445 . Lihat Harga semasa KFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Klever Finance? Had pasaran untuk KFI ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KFI? Bekalan edaran KFI ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KFI? KFI mencapai harga ATH sebanyak 206.5141464750186 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KFI? KFI melihat harga ATL sebanyak 0.30255480582300115 USD . Berapakah jumlah dagangan KFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KFIialah $ 65.53K USD . Adakah KFI akan naik lebih tinggi tahun ini? KFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

