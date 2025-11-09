KGEN Harga Hari Ini

Harga langsung KGEN (KGEN) hari ini ialah $ 0.2532, dengan 2.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KGEN kepada USD penukaran adalah $ 0.2532 setiap KGEN.

KGEN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KGEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KGEN didagangkan antara $ 0.249 (rendah) dan $ 0.2668 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KGEN dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -3.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 307.94K.

KGEN (KGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 307.94K$ 307.94K $ 307.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 253.20M$ 253.20M $ 253.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

