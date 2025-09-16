Lagi Mengenai KHAI

Kitten Haimer Logo

Kitten HaimerHargae(KHAI)

1 KHAI ke USD Harga Langsung:

$0.023
$0.023$0.023
-2.54%1D
USD
Kitten Haimer (KHAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:57:22 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
24J Rendah
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24J Tinggi

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 1.4306544536586003
$ 1.4306544536586003$ 1.4306544536586003

$ 0.02091770954740156
$ 0.02091770954740156$ 0.02091770954740156

0.00%

-2.54%

-10.51%

-10.51%

Kitten Haimer (KHAI) harga masa nyata ialah $ 0.023. Sepanjang 24 jam yang lalu, KHAI didagangkan antara $ 0.0216 rendah dan $ 0.025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KHAI sepanjang masa ialah $ 1.4306544536586003, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02091770954740156.

Dari segi prestasi jangka pendek, KHAI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.54% dalam 24 jam dan -10.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kitten Haimer (KHAI) Maklumat Pasaran

No.5142

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 551.76
$ 551.76$ 551.76

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

0.00
0.00 0.00

54,000,000
54,000,000 54,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Kitten Haimer ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 551.76. Bekalan edaran KHAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 54000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.

Kitten Haimer (KHAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kitten Haimer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000599-2.54%
30 Hari$ -0.0081-26.05%
60 Hari$ -0.0059-20.42%
90 Hari$ -0.0147-39.00%
Perubahan Harga Kitten Haimer Hari Ini

Hari ini, KHAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000599 (-2.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKitten Haimer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0081 (-26.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kitten Haimer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KHAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0059 (-20.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kitten Haimer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0147 (-39.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kitten Haimer (KHAI)?

Semak Kitten Haimerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kitten Haimer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KHAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kitten Haimer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kitten Haimer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kitten Haimer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kitten Haimer (KHAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kitten Haimer (KHAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kitten Haimer.

Semak Kitten Haimer ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kitten Haimer (KHAI)

Memahami tokenomik Kitten Haimer (KHAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KHAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kitten Haimer (KHAI)

Mencari cara membeli Kitten Haimer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kitten Haimer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KHAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Kitten Haimer(KHAI) ke VND
605.245
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AUD
A$0.03427
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GBP
0.01679
1 Kitten Haimer(KHAI) ke EUR
0.01932
1 Kitten Haimer(KHAI) ke USD
$0.023
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MYR
RM0.0966
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TRY
0.94921
1 Kitten Haimer(KHAI) ke JPY
¥3.358
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ARS
ARS$33.62554
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RUB
1.9136
1 Kitten Haimer(KHAI) ke INR
2.02377
1 Kitten Haimer(KHAI) ke IDR
Rp377.04912
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KRW
31.76783
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PHP
1.30847
1 Kitten Haimer(KHAI) ke EGP
￡E.1.10584
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BRL
R$0.1219
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CAD
C$0.03151
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BDT
2.8014
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NGN
34.37948
1 Kitten Haimer(KHAI) ke COP
$89.49415
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ZAR
R.0.39905
1 Kitten Haimer(KHAI) ke UAH
0.94691
1 Kitten Haimer(KHAI) ke VES
Bs3.68
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CLP
$21.827
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PKR
Rs6.52832
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KZT
12.44576
1 Kitten Haimer(KHAI) ke THB
฿0.72933
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TWD
NT$0.69253
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AED
د.إ0.08441
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CHF
Fr0.01794
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HKD
HK$0.17894
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AMD
֏8.7952
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MAD
.د.م0.20631
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MXN
$0.42113
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SAR
ريال0.08625
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PLN
0.08234
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RON
лв0.09821
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SEK
kr0.21252
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BGN
лв0.03795
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HUF
Ft7.56309
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CZK
0.47196
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KWD
د.ك0.007015
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ILS
0.07659
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AOA
Kz20.96611
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BHD
.د.ب0.008648
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BMD
$0.023
1 Kitten Haimer(KHAI) ke DKK
kr0.1449
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HNL
L0.60329
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MUR
1.04075
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NAD
$0.39951
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NOK
kr0.22471
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NZD
$0.03841
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PAB
B/.0.023
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PGK
K0.09614
1 Kitten Haimer(KHAI) ke QAR
ر.ق0.08372
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RSD
дин.2.2747

Kitten Haimer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kitten Haimer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kitten Haimer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kitten Haimer

Berapakah nilai Kitten Haimer (KHAI) hari ini?
Harga langsung KHAI dalam USD ialah 0.023 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KHAI ke USD?
Harga semasa KHAI ke USD ialah $ 0.023. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kitten Haimer?
Had pasaran untuk KHAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KHAI?
Bekalan edaran KHAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KHAI?
KHAI mencapai harga ATH sebanyak 1.4306544536586003 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KHAI?
KHAI melihat harga ATL sebanyak 0.02091770954740156 USD.
Berapakah jumlah dagangan KHAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KHAIialah $ 551.76 USD.
Adakah KHAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KHAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KHAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:57:22 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KHAI-ke-USD

Jumlah

KHAI
KHAI
USD
USD

1 KHAI = 0.023 USD

Berdagang KHAI

KHAIUSDT
$0.023
$0.023$0.023
-2.54%

