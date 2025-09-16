Apakah itu Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Tokenomik Kiba Inu (KIBA)

Memahami tokenomik Kiba Inu (KIBA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIBA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kiba Inu Berapakah nilai Kiba Inu (KIBA) hari ini? Harga langsung KIBA dalam USD ialah 0.0000009357 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KIBA ke USD? $ 0.0000009357 . Lihat Harga semasa KIBA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kiba Inu? Had pasaran untuk KIBA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KIBA? Bekalan edaran KIBA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIBA? KIBA mencapai harga ATH sebanyak 0.00009215731205006 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIBA? KIBA melihat harga ATL sebanyak 0.000000138837383056 USD . Berapakah jumlah dagangan KIBA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIBAialah $ 69.66 USD . Adakah KIBA akan naik lebih tinggi tahun ini? KIBA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIBAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Kiba Inu (KIBA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

