Apakah itu KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib Ramalan Harga (USD)

Tokenomik KiboShib (KIBSHI)

Memahami tokenomik KiboShib (KIBSHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIBSHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KiboShib (KIBSHI)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KiboShib Berapakah nilai KiboShib (KIBSHI) hari ini? Harga langsung KIBSHI dalam USD ialah 0.000013205 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KIBSHI ke USD? $ 0.000013205 . Lihat Harga semasa KIBSHI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KiboShib? Had pasaran untuk KIBSHI ialah $ 13.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KIBSHI? Bekalan edaran KIBSHI ialah 1.00T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIBSHI? KIBSHI mencapai harga ATH sebanyak 0.000047560242401813 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIBSHI? KIBSHI melihat harga ATL sebanyak 0.000000002587915911 USD . Berapakah jumlah dagangan KIBSHI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIBSHIialah $ 16.29K USD . Adakah KIBSHI akan naik lebih tinggi tahun ini? KIBSHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIBSHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

