KIKICat Logo

KIKICatHargae(KIKI)

1 KIKI ke USD Harga Langsung:

$0.0006757
-0.64%1D
USD
KIKICat (KIKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:03:10 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006412
24J Rendah
$ 0.0007088
24J Tinggi

$ 0.0006412
$ 0.0007088
$ 0.10028495736458118
$ 0.000494264938434785
+0.55%

-0.64%

+16.31%

+16.31%

KIKICat (KIKI) harga masa nyata ialah $ 0.0006757. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIKI didagangkan antara $ 0.0006412 rendah dan $ 0.0007088 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIKI sepanjang masa ialah $ 0.10028495736458118, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000494264938434785.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIKI telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +16.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIKICat (KIKI) Maklumat Pasaran

No.2375

$ 675.69K
$ 99.59K
$ 675.70K
999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%

SOL

Had Pasaran semasa KIKICat ialah $ 675.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.59K. Bekalan edaran KIKI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 675.70K.

KIKICat (KIKI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KIKICat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004352-0.64%
30 Hari$ -0.0012164-64.29%
60 Hari$ -0.0004625-40.64%
90 Hari$ -0.0006923-50.61%
Perubahan Harga KIKICat Hari Ini

Hari ini, KIKI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000004352 (-0.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKIKICat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0012164 (-64.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KIKICat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KIKI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004625 (-40.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KIKICat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0006923 (-50.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KIKICat (KIKI)?

Semak KIKICathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KIKICat (KIKI)

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

KIKICat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KIKICat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KIKI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KIKICat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KIKICat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KIKICat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KIKICat (KIKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KIKICat (KIKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KIKICat.

Semak KIKICat ramalan harga sekarang!

Tokenomik KIKICat (KIKI)

Memahami tokenomik KIKICat (KIKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KIKICat (KIKI)

Mencari cara membeli KIKICat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KIKICat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KIKI kepada Mata Wang Tempatan

1 KIKICat(KIKI) ke VND
17.7810455
1 KIKICat(KIKI) ke AUD
A$0.001006793
1 KIKICat(KIKI) ke GBP
0.000493261
1 KIKICat(KIKI) ke EUR
0.000567588
1 KIKICat(KIKI) ke USD
$0.0006757
1 KIKICat(KIKI) ke MYR
RM0.00283794
1 KIKICat(KIKI) ke TRY
0.027892896
1 KIKICat(KIKI) ke JPY
¥0.0993279
1 KIKICat(KIKI) ke ARS
ARS$0.990758639
1 KIKICat(KIKI) ke RUB
0.055934446
1 KIKICat(KIKI) ke INR
0.059508899
1 KIKICat(KIKI) ke IDR
Rp11.077047408
1 KIKICat(KIKI) ke KRW
0.934574184
1 KIKICat(KIKI) ke PHP
0.038467601
1 KIKICat(KIKI) ke EGP
￡E.0.032514684
1 KIKICat(KIKI) ke BRL
R$0.003587967
1 KIKICat(KIKI) ke CAD
C$0.000925709
1 KIKICat(KIKI) ke BDT
0.08230026
1 KIKICat(KIKI) ke NGN
1.010009332
1 KIKICat(KIKI) ke COP
$2.639453125
1 KIKICat(KIKI) ke ZAR
R.0.011730152
1 KIKICat(KIKI) ke UAH
0.027818569
1 KIKICat(KIKI) ke VES
Bs0.108112
1 KIKICat(KIKI) ke CLP
$0.6412393
1 KIKICat(KIKI) ke PKR
Rs0.191790688
1 KIKICat(KIKI) ke KZT
0.365634784
1 KIKICat(KIKI) ke THB
฿0.021433204
1 KIKICat(KIKI) ke TWD
NT$0.020379112
1 KIKICat(KIKI) ke AED
د.إ0.002479819
1 KIKICat(KIKI) ke CHF
Fr0.000533803
1 KIKICat(KIKI) ke HKD
HK$0.005256946
1 KIKICat(KIKI) ke AMD
֏0.25838768
1 KIKICat(KIKI) ke MAD
.د.م0.006061029
1 KIKICat(KIKI) ke MXN
$0.012372067
1 KIKICat(KIKI) ke SAR
ريال0.002533875
1 KIKICat(KIKI) ke PLN
0.002425763
1 KIKICat(KIKI) ke RON
лв0.002891996
1 KIKICat(KIKI) ke SEK
kr0.006250225
1 KIKICat(KIKI) ke BGN
лв0.001114905
1 KIKICat(KIKI) ke HUF
Ft0.223075598
1 KIKICat(KIKI) ke CZK
0.01391942
1 KIKICat(KIKI) ke KWD
د.ك0.0002060885
1 KIKICat(KIKI) ke ILS
0.002256838
1 KIKICat(KIKI) ke AOA
Kz0.615947849
1 KIKICat(KIKI) ke BHD
.د.ب0.0002540632
1 KIKICat(KIKI) ke BMD
$0.0006757
1 KIKICat(KIKI) ke DKK
kr0.004270424
1 KIKICat(KIKI) ke HNL
L0.017723611
1 KIKICat(KIKI) ke MUR
0.030575425
1 KIKICat(KIKI) ke NAD
$0.011736909
1 KIKICat(KIKI) ke NOK
kr0.006628617
1 KIKICat(KIKI) ke NZD
$0.001128419
1 KIKICat(KIKI) ke PAB
B/.0.0006757
1 KIKICat(KIKI) ke PGK
K0.002824426
1 KIKICat(KIKI) ke QAR
ر.ق0.002459548
1 KIKICat(KIKI) ke RSD
дин.0.067056468

KIKICat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KIKICat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web KIKICat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KIKICat

Berapakah nilai KIKICat (KIKI) hari ini?
Harga langsung KIKI dalam USD ialah 0.0006757 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KIKI ke USD?
Harga semasa KIKI ke USD ialah $ 0.0006757. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KIKICat?
Had pasaran untuk KIKI ialah $ 675.69K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KIKI?
Bekalan edaran KIKI ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIKI?
KIKI mencapai harga ATH sebanyak 0.10028495736458118 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIKI?
KIKI melihat harga ATL sebanyak 0.000494264938434785 USD.
Berapakah jumlah dagangan KIKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIKIialah $ 99.59K USD.
Adakah KIKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KIKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
KIKICat (KIKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

