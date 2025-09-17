Lagi Mengenai KILO

KiloEx Logo

KiloExHargae(KILO)

1 KILO ke USD Harga Langsung:

$0.02809
$0.02809$0.02809
+0.50%1D
USD
KiloEx (KILO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:21 (UTC+8)

KiloEx (KILO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02534
$ 0.02534$ 0.02534
24J Rendah
$ 0.02815
$ 0.02815$ 0.02815
24J Tinggi

$ 0.02534
$ 0.02534$ 0.02534

$ 0.02815
$ 0.02815$ 0.02815

$ 0.15304078846174016
$ 0.15304078846174016$ 0.15304078846174016

$ 0.03911088811156754
$ 0.03911088811156754$ 0.03911088811156754

+1.00%

+0.50%

+22.71%

+22.71%

KiloEx (KILO) harga masa nyata ialah $ 0.02809. Sepanjang 24 jam yang lalu, KILO didagangkan antara $ 0.02534 rendah dan $ 0.02815 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KILO sepanjang masa ialah $ 0.15304078846174016, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03911088811156754.

Dari segi prestasi jangka pendek, KILO telah berubah sebanyak +1.00% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +22.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KiloEx (KILO) Maklumat Pasaran

No.1029

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

$ 85.92K
$ 85.92K$ 85.92K

$ 28.09M
$ 28.09M$ 28.09M

211.70M
211.70M 211.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.17%

BSC

Had Pasaran semasa KiloEx ialah $ 5.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 85.92K. Bekalan edaran KILO ialah 211.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.09M.

KiloEx (KILO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KiloEx hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001398+0.50%
30 Hari$ +0.00219+8.45%
60 Hari$ +0.00595+26.87%
90 Hari$ +0.00423+17.72%
Perubahan Harga KiloEx Hari Ini

Hari ini, KILO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001398 (+0.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKiloEx

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00219 (+8.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KiloEx

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KILO mengalami perubahan sebanyak $ +0.00595 (+26.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KiloEx

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00423 (+17.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KiloEx (KILO)?

Apakah itu KiloEx (KILO)

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

KiloEx tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KiloEx pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KILO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KiloEx di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KiloEx anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KiloEx Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KiloEx (KILO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KiloEx (KILO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KiloEx.

Tokenomik KiloEx (KILO)

Memahami tokenomik KiloEx (KILO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KILO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KiloEx (KILO)

Mencari cara membeli KiloEx? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KiloEx di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KILO kepada Mata Wang Tempatan

1 KiloEx(KILO) ke VND
739.18835
1 KiloEx(KILO) ke AUD
A$0.0418541
1 KiloEx(KILO) ke GBP
0.0205057
1 KiloEx(KILO) ke EUR
0.0235956
1 KiloEx(KILO) ke USD
$0.02809
1 KiloEx(KILO) ke MYR
RM0.117978
1 KiloEx(KILO) ke TRY
1.1589934
1 KiloEx(KILO) ke JPY
¥4.10114
1 KiloEx(KILO) ke ARS
ARS$41.2479178
1 KiloEx(KILO) ke RUB
2.337088
1 KiloEx(KILO) ke INR
2.4713582
1 KiloEx(KILO) ke IDR
Rp460.4917296
1 KiloEx(KILO) ke KRW
38.7448179
1 KiloEx(KILO) ke PHP
1.5969165
1 KiloEx(KILO) ke EGP
￡E.1.3505672
1 KiloEx(KILO) ke BRL
R$0.1485961
1 KiloEx(KILO) ke CAD
C$0.0384833
1 KiloEx(KILO) ke BDT
3.421362
1 KiloEx(KILO) ke NGN
41.9878084
1 KiloEx(KILO) ke COP
$109.2995945
1 KiloEx(KILO) ke ZAR
R.0.4867997
1 KiloEx(KILO) ke UAH
1.1564653
1 KiloEx(KILO) ke VES
Bs4.4944
1 KiloEx(KILO) ke CLP
$26.65741
1 KiloEx(KILO) ke PKR
Rs7.9730656
1 KiloEx(KILO) ke KZT
15.2000608
1 KiloEx(KILO) ke THB
฿0.8896103
1 KiloEx(KILO) ke TWD
NT$0.8452281
1 KiloEx(KILO) ke AED
د.إ0.1030903
1 KiloEx(KILO) ke CHF
Fr0.0219102
1 KiloEx(KILO) ke HKD
HK$0.2185402
1 KiloEx(KILO) ke AMD
֏10.741616
1 KiloEx(KILO) ke MAD
.د.م0.2519673
1 KiloEx(KILO) ke MXN
$0.5134852
1 KiloEx(KILO) ke SAR
ريال0.1053375
1 KiloEx(KILO) ke PLN
0.1005622
1 KiloEx(KILO) ke RON
лв0.1196634
1 KiloEx(KILO) ke SEK
kr0.2587089
1 KiloEx(KILO) ke BGN
лв0.0463485
1 KiloEx(KILO) ke HUF
Ft9.2095874
1 KiloEx(KILO) ke CZK
0.5750023
1 KiloEx(KILO) ke KWD
د.ك0.00853936
1 KiloEx(KILO) ke ILS
0.0935397
1 KiloEx(KILO) ke AOA
Kz25.6060013
1 KiloEx(KILO) ke BHD
.د.ب0.01058993
1 KiloEx(KILO) ke BMD
$0.02809
1 KiloEx(KILO) ke DKK
kr0.1764052
1 KiloEx(KILO) ke HNL
L0.7368007
1 KiloEx(KILO) ke MUR
1.2710725
1 KiloEx(KILO) ke NAD
$0.4879233
1 KiloEx(KILO) ke NOK
kr0.2738775
1 KiloEx(KILO) ke NZD
$0.0466294
1 KiloEx(KILO) ke PAB
B/.0.02809
1 KiloEx(KILO) ke PGK
K0.1174162
1 KiloEx(KILO) ke QAR
ر.ق0.1022476
1 KiloEx(KILO) ke RSD
дин.2.7716403

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

