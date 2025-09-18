Lagi Mengenai KILT

KILT Protocol Logo

KILT ProtocolHargae(KILT)

1 KILT ke USD Harga Langsung:

$0.00927
$0.00927$0.00927
-1.06%1D
USD
KILT Protocol (KILT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:40:28 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00927
$ 0.00927$ 0.00927
24J Rendah
$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976
24J Tinggi

$ 0.00927
$ 0.00927$ 0.00927

$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007327165551517575
$ 0.007327165551517575$ 0.007327165551517575

-1.07%

-1.06%

+5.94%

+5.94%

KILT Protocol (KILT) harga masa nyata ialah $ 0.00927. Sepanjang 24 jam yang lalu, KILT didagangkan antara $ 0.00927 rendah dan $ 0.00976 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KILT sepanjang masa ialah $ 0.024061289716184094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007327165551517575.

Dari segi prestasi jangka pendek, KILT telah berubah sebanyak -1.07% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan +5.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KILT Protocol (KILT) Maklumat Pasaran

No.1925

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 1.97K
$ 1.97K$ 1.97K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

188.87M
188.87M 188.87M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

65.00%

BASE

Had Pasaran semasa KILT Protocol ialah $ 1.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.97K. Bekalan edaran KILT ialah 188.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 290560000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.69M.

KILT Protocol (KILT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KILT Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000993-1.06%
30 Hari$ -0.0006-6.08%
60 Hari$ -0.00681-42.36%
90 Hari$ +0.00427+85.40%
Perubahan Harga KILT Protocol Hari Ini

Hari ini, KILT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000993 (-1.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKILT Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0006 (-6.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KILT Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KILT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00681 (-42.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KILT Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00427 (+85.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KILT Protocol (KILT)?

Semak KILT Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KILT Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KILT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KILT Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KILT Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KILT Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KILT Protocol (KILT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KILT Protocol (KILT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KILT Protocol.

Semak KILT Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik KILT Protocol (KILT)

Memahami tokenomik KILT Protocol (KILT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KILT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KILT Protocol (KILT)

Mencari cara membeli KILT Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KILT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KILT kepada Mata Wang Tempatan

1 KILT Protocol(KILT) ke VND
243.94005
1 KILT Protocol(KILT) ke AUD
A$0.013905
1 KILT Protocol(KILT) ke GBP
0.0067671
1 KILT Protocol(KILT) ke EUR
0.0077868
1 KILT Protocol(KILT) ke USD
$0.00927
1 KILT Protocol(KILT) ke MYR
RM0.0387486
1 KILT Protocol(KILT) ke TRY
0.3826656
1 KILT Protocol(KILT) ke JPY
¥1.35342
1 KILT Protocol(KILT) ke ARS
ARS$13.6725084
1 KILT Protocol(KILT) ke RUB
0.7785873
1 KILT Protocol(KILT) ke INR
0.8137206
1 KILT Protocol(KILT) ke IDR
Rp151.9671888
1 KILT Protocol(KILT) ke KRW
12.7685907
1 KILT Protocol(KILT) ke PHP
0.5263506
1 KILT Protocol(KILT) ke EGP
￡E.0.4461651
1 KILT Protocol(KILT) ke BRL
R$0.049131
1 KILT Protocol(KILT) ke CAD
C$0.0126999
1 KILT Protocol(KILT) ke BDT
1.1283444
1 KILT Protocol(KILT) ke NGN
13.8564252
1 KILT Protocol(KILT) ke COP
$35.9301492
1 KILT Protocol(KILT) ke ZAR
R.0.1609272
1 KILT Protocol(KILT) ke UAH
0.3821094
1 KILT Protocol(KILT) ke VES
Bs1.4832
1 KILT Protocol(KILT) ke CLP
$8.8065
1 KILT Protocol(KILT) ke PKR
Rs2.6097831
1 KILT Protocol(KILT) ke KZT
5.0216517
1 KILT Protocol(KILT) ke THB
฿0.2940444
1 KILT Protocol(KILT) ke TWD
NT$0.2781927
1 KILT Protocol(KILT) ke AED
د.إ0.0340209
1 KILT Protocol(KILT) ke CHF
Fr0.0072306
1 KILT Protocol(KILT) ke HKD
HK$0.0720279
1 KILT Protocol(KILT) ke AMD
֏3.5408619
1 KILT Protocol(KILT) ke MAD
.د.م0.0830592
1 KILT Protocol(KILT) ke MXN
$0.1698264
1 KILT Protocol(KILT) ke SAR
ريال0.0347625
1 KILT Protocol(KILT) ke PLN
0.0331866
1 KILT Protocol(KILT) ke RON
лв0.0395829
1 KILT Protocol(KILT) ke SEK
kr0.0858402
1 KILT Protocol(KILT) ke BGN
лв0.0152955
1 KILT Protocol(KILT) ke HUF
Ft3.0492738
1 KILT Protocol(KILT) ke CZK
0.1902204
1 KILT Protocol(KILT) ke KWD
د.ك0.00281808
1 KILT Protocol(KILT) ke ILS
0.0309618
1 KILT Protocol(KILT) ke AOA
Kz8.4502539
1 KILT Protocol(KILT) ke BHD
.د.ب0.00349479
1 KILT Protocol(KILT) ke BMD
$0.00927
1 KILT Protocol(KILT) ke DKK
kr0.0583083
1 KILT Protocol(KILT) ke HNL
L0.2429667
1 KILT Protocol(KILT) ke MUR
0.4176135
1 KILT Protocol(KILT) ke NAD
$0.1611126
1 KILT Protocol(KILT) ke NOK
kr0.090846
1 KILT Protocol(KILT) ke NZD
$0.0154809
1 KILT Protocol(KILT) ke PAB
B/.0.00927
1 KILT Protocol(KILT) ke PGK
K0.0386559
1 KILT Protocol(KILT) ke QAR
ر.ق0.0337428
1 KILT Protocol(KILT) ke RSD
дин.0.916803

KILT Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KILT Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KILT Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KILT Protocol

Berapakah nilai KILT Protocol (KILT) hari ini?
Harga langsung KILT dalam USD ialah 0.00927 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KILT ke USD?
Harga semasa KILT ke USD ialah $ 0.00927. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KILT Protocol?
Had pasaran untuk KILT ialah $ 1.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KILT?
Bekalan edaran KILT ialah 188.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KILT?
KILT mencapai harga ATH sebanyak 0.024061289716184094 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KILT?
KILT melihat harga ATL sebanyak 0.007327165551517575 USD.
Berapakah jumlah dagangan KILT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KILTialah $ 1.97K USD.
Adakah KILT akan naik lebih tinggi tahun ini?
KILT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KILTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:40:28 (UTC+8)

Penafian

