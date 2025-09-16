Lagi Mengenai KIMA

Kima NetworkHargae(KIMA)

1 KIMA ke USD Harga Langsung:

$0.06216
$0.06216$0.06216
+1.91%1D
USD
Kima Network (KIMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:45:18 (UTC+8)

Kima Network (KIMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0607
$ 0.0607$ 0.0607
24J Rendah
$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668
24J Tinggi

$ 0.0607
$ 0.0607$ 0.0607

$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668

$ 1.095506932178614
$ 1.095506932178614$ 1.095506932178614

$ 0.04643687296747349
$ 0.04643687296747349$ 0.04643687296747349

-0.90%

+1.91%

-4.00%

-4.00%

Kima Network (KIMA) harga masa nyata ialah $ 0.06201. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIMA didagangkan antara $ 0.0607 rendah dan $ 0.0668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIMA sepanjang masa ialah $ 1.095506932178614, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04643687296747349.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIMA telah berubah sebanyak -0.90% sejak sejam yang lalu, +1.91% dalam 24 jam dan -4.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kima Network (KIMA) Maklumat Pasaran

No.1549

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 64.33K
$ 64.33K$ 64.33K

$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M

64.93M
64.93M 64.93M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

30.91%

ARB

Had Pasaran semasa Kima Network ialah $ 4.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.33K. Bekalan edaran KIMA ialah 64.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.02M.

Kima Network (KIMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kima Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001165+1.91%
30 Hari$ -0.02446-28.29%
60 Hari$ -0.02519-28.89%
90 Hari$ -0.02545-29.10%
Perubahan Harga Kima Network Hari Ini

Hari ini, KIMA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001165 (+1.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKima Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02446 (-28.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kima Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KIMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.02519 (-28.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kima Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02545 (-29.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kima Network (KIMA)?

Semak Kima Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima's core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kima Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KIMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kima Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kima Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kima Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kima Network (KIMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kima Network (KIMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kima Network.

Semak Kima Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kima Network (KIMA)

Memahami tokenomik Kima Network (KIMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kima Network (KIMA)

Mencari cara membeli Kima Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kima Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KIMA kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kima Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kima Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kima Network

Berapakah nilai Kima Network (KIMA) hari ini?
Harga langsung KIMA dalam USD ialah 0.06201 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KIMA ke USD?
Harga semasa KIMA ke USD ialah $ 0.06201. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kima Network?
Had pasaran untuk KIMA ialah $ 4.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KIMA?
Bekalan edaran KIMA ialah 64.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIMA?
KIMA mencapai harga ATH sebanyak 1.095506932178614 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIMA?
KIMA melihat harga ATL sebanyak 0.04643687296747349 USD.
Berapakah jumlah dagangan KIMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIMAialah $ 64.33K USD.
Adakah KIMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KIMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:45:18 (UTC+8)

