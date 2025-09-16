Apakah itu Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kima Network Berapakah nilai Kima Network (KIMA) hari ini? Harga langsung KIMA dalam USD ialah 0.06201 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KIMA ke USD? $ 0.06201 . Lihat Harga semasa KIMA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kima Network? Had pasaran untuk KIMA ialah $ 4.03M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KIMA? Bekalan edaran KIMA ialah 64.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIMA? KIMA mencapai harga ATH sebanyak 1.095506932178614 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIMA? KIMA melihat harga ATL sebanyak 0.04643687296747349 USD . Berapakah jumlah dagangan KIMA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIMAialah $ 64.33K USD . Adakah KIMA akan naik lebih tinggi tahun ini? KIMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

