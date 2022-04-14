Tokenomik Kima Network (KIMA)

Tokenomik Kima Network (KIMA)

Lihat cerapan utama tentang Kima Network (KIMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kima Network (KIMA) Maklumat

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Laman Web Rasmi:
https://kima.network
Kertas putih:
https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Kima Network (KIMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kima Network (KIMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Bekalan Edaran:
$ 64.94M
$ 64.94M$ 64.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.04M
$ 14.04M$ 14.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.1047
$ 1.1047$ 1.1047
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04643687296747349
$ 0.04643687296747349$ 0.04643687296747349
Harga Semasa:
$ 0.06688
$ 0.06688$ 0.06688

Tokenomik Kima Network (KIMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kima Network (KIMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KIMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KIMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KIMA, terokai KIMA harga langsung token!

Cara Membeli KIMA

Berminat untuk menambah Kima Network (KIMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli KIMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Kima Network (KIMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KIMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KIMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KIMA? Halaman ramalan harga KIMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.