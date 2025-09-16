Apakah itu KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KINIC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KINIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang KINIC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KINIC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KINIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KINIC (KINIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KINIC (KINIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KINIC.

Semak KINIC ramalan harga sekarang!

Tokenomik KINIC (KINIC)

Memahami tokenomik KINIC (KINIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KINIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KINIC (KINIC)

Mencari cara membeli KINIC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KINIC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KINIC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

KINIC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KINIC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KINIC Berapakah nilai KINIC (KINIC) hari ini? Harga langsung KINIC dalam USD ialah 1.214 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KINIC ke USD? $ 1.214 . Lihat Harga semasa KINIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KINIC? Had pasaran untuk KINIC ialah $ 3.48M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KINIC? Bekalan edaran KINIC ialah 2.87M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KINIC? KINIC mencapai harga ATH sebanyak 3.020029976139885 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KINIC? KINIC melihat harga ATL sebanyak 0.48633364337968216 USD . Berapakah jumlah dagangan KINIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KINICialah $ 133.50K USD . Adakah KINIC akan naik lebih tinggi tahun ini? KINIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KINICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KINIC (KINIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)