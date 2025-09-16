Lagi Mengenai KINIC

KINICHargae(KINIC)

1 KINIC ke USD Harga Langsung:

$1.2129
-2.12%1D
USD
KINIC (KINIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:03:25 (UTC+8)

KINIC (KINIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7966
24J Rendah
$ 1.2671
24J Tinggi

$ 0.7966
$ 1.2671
$ 3.020029976139885
$ 0.48633364337968216
+21.07%

-2.12%

+79.53%

+79.53%

KINIC (KINIC) harga masa nyata ialah $ 1.214. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINIC didagangkan antara $ 0.7966 rendah dan $ 1.2671 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINIC sepanjang masa ialah $ 3.020029976139885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.48633364337968216.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINIC telah berubah sebanyak +21.07% sejak sejam yang lalu, -2.12% dalam 24 jam dan +79.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KINIC (KINIC) Maklumat Pasaran

No.1663

$ 3.48M
$ 133.50K
$ 12.14M
2.87M
10,000,000
6,077,113
28.68%

KINIC

Had Pasaran semasa KINIC ialah $ 3.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 133.50K. Bekalan edaran KINIC ialah 2.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6077113. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.14M.

KINIC (KINIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KINIC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.02627-2.12%
30 Hari$ +0.3839+46.24%
60 Hari$ +0.3556+41.42%
90 Hari$ +0.318+35.49%
Perubahan Harga KINIC Hari Ini

Hari ini, KINIC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.02627 (-2.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKINIC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.3839 (+46.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KINIC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KINIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.3556 (+41.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KINIC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.318 (+35.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KINIC (KINIC)?

Semak KINIChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KINIC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KINIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KINIC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KINIC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KINIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KINIC (KINIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KINIC (KINIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KINIC.

Semak KINIC ramalan harga sekarang!

Tokenomik KINIC (KINIC)

Memahami tokenomik KINIC (KINIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KINIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KINIC (KINIC)

Mencari cara membeli KINIC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KINIC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KINIC kepada Mata Wang Tempatan

KINIC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KINIC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KINIC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KINIC

Berapakah nilai KINIC (KINIC) hari ini?
Harga langsung KINIC dalam USD ialah 1.214 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KINIC ke USD?
Harga semasa KINIC ke USD ialah $ 1.214. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KINIC?
Had pasaran untuk KINIC ialah $ 3.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KINIC?
Bekalan edaran KINIC ialah 2.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KINIC?
KINIC mencapai harga ATH sebanyak 3.020029976139885 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KINIC?
KINIC melihat harga ATL sebanyak 0.48633364337968216 USD.
Berapakah jumlah dagangan KINIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KINICialah $ 133.50K USD.
Adakah KINIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
KINIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KINICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:03:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

