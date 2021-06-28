Tokenomik KishuInu (KISHU)

Tokenomik KishuInu (KISHU)

Lihat cerapan utama tentang KishuInu (KISHU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KishuInu (KISHU) Maklumat

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

Laman Web Rasmi:
https://kishu.finance/
Kertas putih:
https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D

KishuInu (KISHU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KishuInu (KISHU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.37M
$ 6.37M
Jumlah Bekalan:
$ 96,702.94T
$ 96,702.94T
Bekalan Edaran:
$ 93,136.10T
$ 93,136.10T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 68.41M
$ 68.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000000009802
$ 0.000000009802
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00000000006841
$ 0.00000000006841

Tokenomik KishuInu (KISHU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KishuInu (KISHU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KISHU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KISHU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KISHU, terokai KISHU harga langsung token!

Cara Membeli KISHU

Berminat untuk menambah KishuInu (KISHU) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli KISHU, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

KishuInu (KISHU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KISHU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KISHU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KISHU? Halaman ramalan harga KISHU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.