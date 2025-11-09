BursaDEX+
Harga Kite AI langsung hari ini ialah 0.0872 USD.KITE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata KITE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kite AI Logo

Kite AIHargae(KITE)

1 KITE ke USD Harga Langsung:

$0.0872
+22.81%1D
USD
Kite AI (KITE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:04 (UTC+8)

Kite AI Harga Hari Ini

Harga langsung Kite AI (KITE) hari ini ialah $ 0.0872, dengan 22.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITE kepada USD penukaran adalah $ 0.0872 setiap KITE.

Kite AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KITE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITE didagangkan antara $ 0.0682 (rendah) dan $ 0.0897 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KITE dipindahkan +2.70% dalam sejam terakhir dan +74.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 309.39K.

Kite AI (KITE) Maklumat Pasaran

$ 309.39K
$ 872.00M
10,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Kite AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 309.39K. Bekalan edaran KITE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.00M.

Kite AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0682
24J Rendah
$ 0.0897
24J Tinggi

+2.70%

+22.81%

+74.40%

+74.40%

Kite AI (KITE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kite AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.016196+22.81%
30 Hari$ +0.0372+74.40%
60 Hari$ +0.0372+74.40%
90 Hari$ +0.0372+74.40%
Perubahan Harga Kite AI Hari Ini

Hari ini, KITE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.016196 (+22.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKite AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0372 (+74.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kite AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KITE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0372 (+74.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kite AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0372 (+74.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kite AI (KITE)?

Semak Kite AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Kite AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Kite AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Kite AI?

KITE AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact KITE prices.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence and related cryptocurrencies affect KITE.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can stabilize or increase prices.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations with tech companies boost investor confidence.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto regulations influence market perception.

Token Supply: Circulating supply, token burns, and release schedules affect scarcity.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress impact valuation.

Competition: Performance relative to other AI tokens and market positioning matters.

Whale Activity: Large holder movements can cause significant price volatility.

These factors interact dynamically, creating complex price movements typical of emerging cryptocurrency projects in the AI space.

Mengapa orang ingin tahu harga Kite AI hari ini?

People want to know KITE AI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Kite AI

Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KITE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Kite AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KITE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Kite AI Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Kite AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Kite AI? Membeli KITE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Kite AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Kite AI (KITE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Kite AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Kite AI (KITE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Kite AI

Apakah itu Kite AI (KITE)

Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.

Kite AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kite AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kite AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kite AI

Berapakah nilai 1 Kite AI pada tahun 2030?
Jika Kite AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Kite AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:04 (UTC+8)

