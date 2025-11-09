Kite AI Harga Hari Ini

Harga langsung Kite AI (KITE) hari ini ialah $ 0.0872, dengan 22.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITE kepada USD penukaran adalah $ 0.0872 setiap KITE.

Kite AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KITE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITE didagangkan antara $ 0.0682 (rendah) dan $ 0.0897 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KITE dipindahkan +2.70% dalam sejam terakhir dan +74.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 309.39K.

Kite AI (KITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 309.39K$ 309.39K $ 309.39K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.00M$ 872.00M $ 872.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Kite AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 309.39K. Bekalan edaran KITE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.00M.