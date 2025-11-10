Tokenomik Kite AI (KITE)

Lihat cerapan utama tentang Kite AI (KITE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:05:13 (UTC+8)
Kite AI (KITE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kite AI (KITE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
--
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 905.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1483
Terendah Sepanjang Masa:
--
Harga Semasa:
$ 0.0905
Kite AI (KITE) Maklumat

Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.

Laman Web Rasmi:
https://gokite.ai/
Kertas putih:
https://gokite.ai/kite-whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x904567252D8F48555b7447c67dCA23F0372E16be

Tokenomik Kite AI (KITE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kite AI (KITE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KITE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KITE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KITE, terokai KITE harga langsung token!

Kite AI (KITE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KITE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KITE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KITE? Halaman ramalan harga KITE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

