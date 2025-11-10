KitKat Harga Hari Ini

Harga langsung KitKat (KITKAT) hari ini ialah $ 0.0002981, dengan 15.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITKAT kepada USD penukaran adalah $ 0.0002981 setiap KITKAT.

KitKat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KITKAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITKAT didagangkan antara $ 0.0002572 (rendah) dan $ 0.0004022 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KITKAT dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -25.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.67K.

KitKat (KITKAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran -- Kelantangan (24J) $ 53.67K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 298.10K Bekalan Peredaran -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa KitKat ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.67K. Bekalan edaran KITKAT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 298.10K.