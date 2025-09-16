Lagi Mengenai KLEVA

Maklumat Harga KLEVA

Kertas putih KLEVA

Laman Web Rasmi KLEVA

Tokenomik KLEVA

Ramalan Harga KLEVA

Sejarah KLEVA

KLEVA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KLEVA-ke-Fiat

KLEVA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kleva Logo

KlevaHargae(KLEVA)

1 KLEVA ke USD Harga Langsung:

$0.0637
$0.0637$0.0637
-4.92%1D
USD
Kleva (KLEVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:03:46 (UTC+8)

Kleva (KLEVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0637
$ 0.0637$ 0.0637
24J Rendah
$ 0.0676
$ 0.0676$ 0.0676
24J Tinggi

$ 0.0637
$ 0.0637$ 0.0637

$ 0.0676
$ 0.0676$ 0.0676

$ 0.4502328591384906
$ 0.4502328591384906$ 0.4502328591384906

$ 0.015292010209863226
$ 0.015292010209863226$ 0.015292010209863226

-1.85%

-4.92%

-10.54%

-10.54%

Kleva (KLEVA) harga masa nyata ialah $ 0.0637. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLEVA didagangkan antara $ 0.0637 rendah dan $ 0.0676 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLEVA sepanjang masa ialah $ 0.4502328591384906, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.015292010209863226.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLEVA telah berubah sebanyak -1.85% sejak sejam yang lalu, -4.92% dalam 24 jam dan -10.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kleva (KLEVA) Maklumat Pasaran

No.1496

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 67.11K
$ 67.11K$ 67.11K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

68.92M
68.92M 68.92M

68,919,558.48180266
68,919,558.48180266 68,919,558.48180266

KLAY

Had Pasaran semasa Kleva ialah $ 4.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.11K. Bekalan edaran KLEVA ialah 68.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 68919558.48180266. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.39M.

Kleva (KLEVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kleva hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003296-4.92%
30 Hari$ -0.0102-13.81%
60 Hari$ -0.0149-18.96%
90 Hari$ -0.0163-20.38%
Perubahan Harga Kleva Hari Ini

Hari ini, KLEVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.003296 (-4.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKleva

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0102 (-13.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kleva

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KLEVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0149 (-18.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kleva

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0163 (-20.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kleva (KLEVA)?

Semak Klevahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kleva (KLEVA)

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Kleva tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kleva pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KLEVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kleva di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kleva anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kleva Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kleva (KLEVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kleva (KLEVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kleva.

Semak Kleva ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kleva (KLEVA)

Memahami tokenomik Kleva (KLEVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KLEVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kleva (KLEVA)

Mencari cara membeli Kleva? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kleva di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KLEVA kepada Mata Wang Tempatan

1 Kleva(KLEVA) ke VND
1,676.2655
1 Kleva(KLEVA) ke AUD
A$0.094913
1 Kleva(KLEVA) ke GBP
0.046501
1 Kleva(KLEVA) ke EUR
0.053508
1 Kleva(KLEVA) ke USD
$0.0637
1 Kleva(KLEVA) ke MYR
RM0.26754
1 Kleva(KLEVA) ke TRY
2.629536
1 Kleva(KLEVA) ke JPY
¥9.3639
1 Kleva(KLEVA) ke ARS
ARS$93.401399
1 Kleva(KLEVA) ke RUB
5.273086
1 Kleva(KLEVA) ke INR
5.610059
1 Kleva(KLEVA) ke IDR
Rp1,044.262128
1 Kleva(KLEVA) ke KRW
88.104744
1 Kleva(KLEVA) ke PHP
3.626441
1 Kleva(KLEVA) ke EGP
￡E.3.065244
1 Kleva(KLEVA) ke BRL
R$0.338247
1 Kleva(KLEVA) ke CAD
C$0.087269
1 Kleva(KLEVA) ke BDT
7.75866
1 Kleva(KLEVA) ke NGN
95.216212
1 Kleva(KLEVA) ke COP
$248.828125
1 Kleva(KLEVA) ke ZAR
R.1.105832
1 Kleva(KLEVA) ke UAH
2.622529
1 Kleva(KLEVA) ke VES
Bs10.192
1 Kleva(KLEVA) ke CLP
$60.4513
1 Kleva(KLEVA) ke PKR
Rs18.080608
1 Kleva(KLEVA) ke KZT
34.469344
1 Kleva(KLEVA) ke THB
฿2.020564
1 Kleva(KLEVA) ke TWD
NT$1.921192
1 Kleva(KLEVA) ke AED
د.إ0.233779
1 Kleva(KLEVA) ke CHF
Fr0.050323
1 Kleva(KLEVA) ke HKD
HK$0.495586
1 Kleva(KLEVA) ke AMD
֏24.35888
1 Kleva(KLEVA) ke MAD
.د.م0.571389
1 Kleva(KLEVA) ke MXN
$1.166347
1 Kleva(KLEVA) ke SAR
ريال0.238875
1 Kleva(KLEVA) ke PLN
0.228683
1 Kleva(KLEVA) ke RON
лв0.272636
1 Kleva(KLEVA) ke SEK
kr0.589225
1 Kleva(KLEVA) ke BGN
лв0.105105
1 Kleva(KLEVA) ke HUF
Ft21.029918
1 Kleva(KLEVA) ke CZK
1.31222
1 Kleva(KLEVA) ke KWD
د.ك0.0194285
1 Kleva(KLEVA) ke ILS
0.212758
1 Kleva(KLEVA) ke AOA
Kz58.067009
1 Kleva(KLEVA) ke BHD
.د.ب0.0239512
1 Kleva(KLEVA) ke BMD
$0.0637
1 Kleva(KLEVA) ke DKK
kr0.402584
1 Kleva(KLEVA) ke HNL
L1.670851
1 Kleva(KLEVA) ke MUR
2.882425
1 Kleva(KLEVA) ke NAD
$1.106469
1 Kleva(KLEVA) ke NOK
kr0.624897
1 Kleva(KLEVA) ke NZD
$0.106379
1 Kleva(KLEVA) ke PAB
B/.0.0637
1 Kleva(KLEVA) ke PGK
K0.266266
1 Kleva(KLEVA) ke QAR
ر.ق0.231868
1 Kleva(KLEVA) ke RSD
дин.6.321588

Kleva Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kleva, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kleva Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kleva

Berapakah nilai Kleva (KLEVA) hari ini?
Harga langsung KLEVA dalam USD ialah 0.0637 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KLEVA ke USD?
Harga semasa KLEVA ke USD ialah $ 0.0637. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kleva?
Had pasaran untuk KLEVA ialah $ 4.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KLEVA?
Bekalan edaran KLEVA ialah 68.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KLEVA?
KLEVA mencapai harga ATH sebanyak 0.4502328591384906 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KLEVA?
KLEVA melihat harga ATL sebanyak 0.015292010209863226 USD.
Berapakah jumlah dagangan KLEVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KLEVAialah $ 67.11K USD.
Adakah KLEVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KLEVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KLEVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:03:46 (UTC+8)

Kleva (KLEVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KLEVA-ke-USD

Jumlah

KLEVA
KLEVA
USD
USD

1 KLEVA = 0.0637 USD

Berdagang KLEVA

KLEVAUSDT
$0.0637
$0.0637$0.0637
-4.78%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan