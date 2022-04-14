Tokenomik Kleva (KLEVA)

Lihat cerapan utama tentang Kleva (KLEVA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kleva (KLEVA) Maklumat

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Laman Web Rasmi:
https://kleva.io/
Kertas putih:
https://docs.kleva.io/
Peneroka Blok:
https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313

Kleva (KLEVA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kleva (KLEVA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.25M
Jumlah Bekalan:
$ 68.92M
Bekalan Edaran:
$ 68.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.25M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2887
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.015292010209863226
Harga Semasa:
$ 0.0616
Tokenomik Kleva (KLEVA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kleva (KLEVA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KLEVA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KLEVA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KLEVA, terokai KLEVA harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

