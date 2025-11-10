KLINK Harga Hari Ini

Harga langsung KLINK (KLINK) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KLINK kepada USD penukaran adalah -- setiap KLINK.

KLINK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KLINK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KLINK didagangkan antara -- (rendah) dan -- (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KLINK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KLINK (KLINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa KLINK ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLINK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.