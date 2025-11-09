KLK Foundation Harga Hari Ini

Harga langsung KLK Foundation (KLK) hari ini ialah $ 0.4378, dengan 1.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KLK kepada USD penukaran adalah $ 0.4378 setiap KLK.

KLK Foundation kini berada pada kedudukan #540 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.78M, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M KLK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KLK didagangkan antara $ 0.4292 (rendah) dan $ 0.4422 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.631953236889443, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.35187983578947896.

Dalam prestasi jangka pendek, KLK dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -4.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 406.56K.

KLK Foundation (KLK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.540 Modal Pasaran $ 43.78M$ 43.78M $ 43.78M Kelantangan (24J) $ 406.56K$ 406.56K $ 406.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 437.80M$ 437.80M $ 437.80M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 10.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa KLK Foundation ialah $ 43.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 406.56K. Bekalan edaran KLK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 437.80M.