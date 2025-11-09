BursaDEX+
Harga KLK Foundation langsung hari ini ialah 0.4378 USD.KLK modal pasaran ialah 43,780,000 USD. Jejaki masa nyata KLK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai KLK

Maklumat Harga KLK

Apakah KLK

Kertas putih KLK

Laman Web Rasmi KLK

Tokenomik KLK

Ramalan Harga KLK

Sejarah KLK

KLK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KLK-ke-Fiat

KLK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KLK Foundation Logo

KLK FoundationHargae(KLK)

1 KLK ke USD Harga Langsung:

$0.4377
$0.4377
+1.79%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:58:31 (UTC+8)

KLK Foundation Harga Hari Ini

Harga langsung KLK Foundation (KLK) hari ini ialah $ 0.4378, dengan 1.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KLK kepada USD penukaran adalah $ 0.4378 setiap KLK.

KLK Foundation kini berada pada kedudukan #540 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.78M, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M KLK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KLK didagangkan antara $ 0.4292 (rendah) dan $ 0.4422 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.631953236889443, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.35187983578947896.

Dalam prestasi jangka pendek, KLK dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -4.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 406.56K.

KLK Foundation (KLK) Maklumat Pasaran

No.540

$ 43.78M
$ 43.78M

$ 406.56K
$ 406.56K

$ 437.80M
$ 437.80M

100.00M
100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

100,000,000
100,000,000

10.00%

BSC

Had Pasaran semasa KLK Foundation ialah $ 43.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 406.56K. Bekalan edaran KLK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 437.80M.

KLK Foundation Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4292
$ 0.4292
24J Rendah
$ 0.4422
$ 0.4422
24J Tinggi

$ 0.4292
$ 0.4292

$ 0.4422
$ 0.4422

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896

-0.69%

+1.79%

-4.50%

-4.50%

KLK Foundation (KLK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KLK Foundation hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007697+1.79%
30 Hari$ -0.0231-5.02%
60 Hari$ -0.0228-4.96%
90 Hari$ -0.0755-14.71%
Perubahan Harga KLK Foundation Hari Ini

Hari ini, KLK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.007697 (+1.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKLK Foundation

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0231 (-5.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KLK Foundation

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KLK mengalami perubahan sebanyak $ -0.0228 (-4.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KLK Foundation

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0755 (-14.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KLK Foundation (KLK)?

Semak KLK Foundationhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk KLK Foundation

Cerapan dipacu AI yang menganalisis KLK Foundation pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga KLK Foundation?

KLK Foundation token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the KLK ecosystem
4. Partnership announcements and strategic developments
5. Regulatory news affecting DeFi projects
6. Supply and demand dynamics
7. Community engagement and social media activity
8. Technical analysis patterns
9. Macroeconomic factors affecting risk assets
10. Competition from similar blockchain projects

Mengapa orang ingin tahu harga KLK Foundation hari ini?

People want to know KLK Foundation price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment returns, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk KLK Foundation

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KLK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KLK Foundation berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga KLK Foundation yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KLK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik KLK Foundation Ramalan Harga.

Perihal KLK Foundation

KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.

Bagaimana untuk membeli & Melabur KLK Foundation dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan KLK Foundation? Membeli KLK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli KLK Foundation. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan KLK Foundation (KLK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 100.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan KLK Foundation akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli KLK Foundation (KLK)

Apa yang boleh anda lakukan dengan KLK Foundation

Memiliki KLK Foundation membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli KLK Foundation (KLK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KLK Foundation, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KLK Foundation Rasmi
Peneroka Blok

