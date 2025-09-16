Apakah itu Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Karlsen Berapakah nilai Karlsen (KLS) hari ini? Harga langsung KLS dalam USD ialah 0.0002161 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KLS ke USD? $ 0.0002161 . Lihat Harga semasa KLS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Karlsen? Had pasaran untuk KLS ialah $ 502.02K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KLS? Bekalan edaran KLS ialah 2.32B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KLS? KLS mencapai harga ATH sebanyak 0.025728576969511432 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KLS? KLS melihat harga ATL sebanyak 0.000141080496819857 USD . Berapakah jumlah dagangan KLS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KLSialah $ 1.25K USD . Adakah KLS akan naik lebih tinggi tahun ini? KLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

