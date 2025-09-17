Apakah itu Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Tokenomik Calamari Network (KMA)

Memahami tokenomik Calamari Network (KMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Calamari Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Calamari Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Calamari Network Berapakah nilai Calamari Network (KMA) hari ini? Harga langsung KMA dalam USD ialah 0.00034788 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KMA ke USD? $ 0.00034788 . Lihat Harga semasa KMA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Calamari Network? Had pasaran untuk KMA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KMA? Bekalan edaran KMA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KMA? KMA mencapai harga ATH sebanyak 0.07041330464885065 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KMA? KMA melihat harga ATL sebanyak 0.000055085950683925 USD . Berapakah jumlah dagangan KMA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KMAialah $ 88.55K USD . Adakah KMA akan naik lebih tinggi tahun ini? KMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

