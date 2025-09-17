Lagi Mengenai KNC

Kyber Network Logo

Kyber NetworkHargae(KNC)

$0.3751
0.00%
Kyber Network (KNC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:43:17 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) Maklumat Harga (USD)

$ 0.3667
24J Rendah
$ 0.3785
24J Tinggi

$ 0.3667
$ 0.3785
$ 5.715659905177939
$ 0.25991972993251367
-0.27%

0.00%

+0.53%

+0.53%

Kyber Network (KNC) harga masa nyata ialah $ 0.3751. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNC didagangkan antara $ 0.3667 rendah dan $ 0.3785 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNC sepanjang masa ialah $ 5.715659905177939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.25991972993251367.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNC telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kyber Network (KNC) Maklumat Pasaran

No.482

$ 71.42M
$ 251.51K
$ 90.20M
190.42M
240,465,558.79410866
2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
ETH

Had Pasaran semasa Kyber Network ialah $ 71.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 251.51K. Bekalan edaran KNC ialah 190.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 240465558.79410866. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.20M.

Kyber Network (KNC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kyber Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0402-9.68%
60 Hari$ -0.0567-13.14%
90 Hari$ +0.0597+18.92%
Perubahan Harga Kyber Network Hari Ini

Hari ini, KNC mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKyber Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0402 (-9.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kyber Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KNC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0567 (-13.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kyber Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0597 (+18.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kyber Network (KNC)?

Semak Kyber Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kyber Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KNC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kyber Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kyber Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kyber Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kyber Network (KNC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kyber Network (KNC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kyber Network.

Semak Kyber Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kyber Network (KNC)

Memahami tokenomik Kyber Network (KNC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kyber Network (KNC)

Mencari cara membeli Kyber Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kyber Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KNC kepada Mata Wang Tempatan

1 Kyber Network(KNC) ke VND
1 Kyber Network(KNC) ke AUD
1 Kyber Network(KNC) ke GBP
1 Kyber Network(KNC) ke EUR
1 Kyber Network(KNC) ke USD
1 Kyber Network(KNC) ke MYR
1 Kyber Network(KNC) ke TRY
1 Kyber Network(KNC) ke JPY
1 Kyber Network(KNC) ke ARS
1 Kyber Network(KNC) ke RUB
1 Kyber Network(KNC) ke INR
1 Kyber Network(KNC) ke IDR
1 Kyber Network(KNC) ke KRW
1 Kyber Network(KNC) ke PHP
1 Kyber Network(KNC) ke EGP
1 Kyber Network(KNC) ke BRL
1 Kyber Network(KNC) ke CAD
1 Kyber Network(KNC) ke BDT
1 Kyber Network(KNC) ke NGN
1 Kyber Network(KNC) ke COP
1 Kyber Network(KNC) ke ZAR
1 Kyber Network(KNC) ke UAH
1 Kyber Network(KNC) ke VES
1 Kyber Network(KNC) ke CLP
1 Kyber Network(KNC) ke PKR
1 Kyber Network(KNC) ke KZT
1 Kyber Network(KNC) ke THB
1 Kyber Network(KNC) ke TWD
1 Kyber Network(KNC) ke AED
1 Kyber Network(KNC) ke CHF
1 Kyber Network(KNC) ke HKD
1 Kyber Network(KNC) ke AMD
1 Kyber Network(KNC) ke MAD
1 Kyber Network(KNC) ke MXN
1 Kyber Network(KNC) ke SAR
1 Kyber Network(KNC) ke PLN
1 Kyber Network(KNC) ke RON
1 Kyber Network(KNC) ke SEK
1 Kyber Network(KNC) ke BGN
1 Kyber Network(KNC) ke HUF
1 Kyber Network(KNC) ke CZK
1 Kyber Network(KNC) ke KWD
1 Kyber Network(KNC) ke ILS
1 Kyber Network(KNC) ke AOA
1 Kyber Network(KNC) ke BHD
1 Kyber Network(KNC) ke BMD
1 Kyber Network(KNC) ke DKK
1 Kyber Network(KNC) ke HNL
1 Kyber Network(KNC) ke MUR
1 Kyber Network(KNC) ke NAD
1 Kyber Network(KNC) ke NOK
1 Kyber Network(KNC) ke NZD
1 Kyber Network(KNC) ke PAB
1 Kyber Network(KNC) ke PGK
1 Kyber Network(KNC) ke QAR
1 Kyber Network(KNC) ke RSD
дин.37.026121

Kyber Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kyber Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kyber Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kyber Network

Berapakah nilai Kyber Network (KNC) hari ini?
Harga langsung KNC dalam USD ialah 0.3751 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KNC ke USD?
Harga semasa KNC ke USD ialah $ 0.3751. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kyber Network?
Had pasaran untuk KNC ialah $ 71.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KNC?
Bekalan edaran KNC ialah 190.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNC?
KNC mencapai harga ATH sebanyak 5.715659905177939 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNC?
KNC melihat harga ATL sebanyak 0.25991972993251367 USD.
Berapakah jumlah dagangan KNC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNCialah $ 251.51K USD.
Adakah KNC akan naik lebih tinggi tahun ini?
KNC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:43:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.3751
