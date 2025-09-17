Apakah itu Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kyber Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KNC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Kyber Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kyber Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kyber Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kyber Network (KNC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kyber Network (KNC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kyber Network.

Semak Kyber Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kyber Network (KNC)

Memahami tokenomik Kyber Network (KNC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kyber Network (KNC)

Mencari cara membeli Kyber Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kyber Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KNC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Kyber Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kyber Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kyber Network Berapakah nilai Kyber Network (KNC) hari ini? Harga langsung KNC dalam USD ialah 0.3751 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KNC ke USD? $ 0.3751 . Lihat Harga semasa KNC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kyber Network? Had pasaran untuk KNC ialah $ 71.42M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KNC? Bekalan edaran KNC ialah 190.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNC? KNC mencapai harga ATH sebanyak 5.715659905177939 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNC? KNC melihat harga ATL sebanyak 0.25991972993251367 USD . Berapakah jumlah dagangan KNC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNCialah $ 251.51K USD . Adakah KNC akan naik lebih tinggi tahun ini? KNC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Kyber Network (KNC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan