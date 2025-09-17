Apakah itu K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus K9 Finance DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



K9 Finance DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai K9 Finance DAO (KNINE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset K9 Finance DAO (KNINE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk K9 Finance DAO.

Tokenomik K9 Finance DAO (KNINE)

Memahami tokenomik K9 Finance DAO (KNINE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNINE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli K9 Finance DAO (KNINE)

Mencari cara membeli K9 Finance DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah K9 Finance DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai K9 Finance DAO Berapakah nilai K9 Finance DAO (KNINE) hari ini? Harga langsung KNINE dalam USD ialah 0.000002536 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KNINE ke USD? $ 0.000002536 . Lihat Harga semasa KNINE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran K9 Finance DAO? Had pasaran untuk KNINE ialah $ 1.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KNINE? Bekalan edaran KNINE ialah 402.27B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNINE? KNINE mencapai harga ATH sebanyak 0.000354285884683723 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNINE? KNINE melihat harga ATL sebanyak 0.000001684705136988 USD . Berapakah jumlah dagangan KNINE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNINEialah $ 12.42K USD . Adakah KNINE akan naik lebih tinggi tahun ini? KNINE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNINEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

K9 Finance DAO (KNINE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

