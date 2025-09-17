Lagi Mengenai KNINE

K9 Finance DAO Logo

K9 Finance DAOHargae(KNINE)

$0.000002533
+0.91%1D
USD
K9 Finance DAO (KNINE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:44 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00000248
24J Rendah
24J Tinggi

+1.48%

+0.91%

-2.47%

-2.47%

K9 Finance DAO (KNINE) harga masa nyata ialah $ 0.000002536. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNINE didagangkan antara $ 0.00000248 rendah dan $ 0.000002548 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNINE sepanjang masa ialah $ 0.000354285884683723, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000001684705136988.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNINE telah berubah sebanyak +1.48% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan -2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

K9 Finance DAO (KNINE) Maklumat Pasaran

No.2170

40.24%

ETH

Had Pasaran semasa K9 Finance DAO ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.42K. Bekalan edaran KNINE ialah 402.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 999589999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.

K9 Finance DAO (KNINE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk K9 Finance DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000002284+0.91%
30 Hari$ -0.000000819-24.42%
60 Hari$ -0.000000674-21.00%
90 Hari$ -0.000000754-22.92%
Perubahan Harga K9 Finance DAO Hari Ini

Hari ini, KNINE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000002284 (+0.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariK9 Finance DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000819 (-24.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari K9 Finance DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KNINE mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000674 (-21.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari K9 Finance DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000754 (-22.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga K9 Finance DAO (KNINE)?

Semak K9 Finance DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus K9 Finance DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KNINE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang K9 Finance DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian K9 Finance DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

K9 Finance DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai K9 Finance DAO (KNINE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset K9 Finance DAO (KNINE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk K9 Finance DAO.

Semak K9 Finance DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik K9 Finance DAO (KNINE)

Memahami tokenomik K9 Finance DAO (KNINE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNINE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli K9 Finance DAO (KNINE)

Mencari cara membeli K9 Finance DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah K9 Finance DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KNINE kepada Mata Wang Tempatan

1 K9 Finance DAO(KNINE) ke VND
0.06673484
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AUD
A$0.00000377864
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GBP
0.00000185128
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke EUR
0.00000213024
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke USD
$0.000002536
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MYR
RM0.0000106512
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TRY
0.00010463536
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke JPY
¥0.000370256
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ARS
ARS$0.00372391312
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RUB
0.0002109952
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke INR
0.00022311728
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke IDR
Rp0.04157376384
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KRW
0.00349793016
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PHP
0.0001441716
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke EGP
￡E.0.00012193088
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BRL
R$0.00001341544
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CAD
C$0.00000347432
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BDT
0.0003088848
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NGN
0.00379071136
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke COP
$0.0098677028
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ZAR
R.0.00004394888
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke UAH
0.00010440712
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke VES
Bs0.00040576
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CLP
$0.002406664
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PKR
Rs0.00071981824
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KZT
0.00137228032
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke THB
฿0.00008031512
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TWD
NT$0.00007630824
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AED
د.إ0.00000930712
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CHF
Fr0.00000197808
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HKD
HK$0.00001973008
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AMD
֏0.0009697664
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MAD
.د.م0.00002274792
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MXN
$0.00004635808
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SAR
ريال0.00000951
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PLN
0.00000907888
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RON
лв0.00001080336
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SEK
kr0.00002335656
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BGN
лв0.0000041844
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HUF
Ft0.00083145296
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CZK
0.00005191192
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KWD
د.ك0.000000770944
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ILS
0.00000844488
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AOA
Kz0.00231174152
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BHD
.د.ب0.000000956072
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BMD
$0.000002536
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke DKK
kr0.00001592608
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HNL
L0.00006651928
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MUR
0.000114754
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NAD
$0.00004405032
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NOK
kr0.000024726
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NZD
$0.00000420976
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PAB
B/.0.000002536
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PGK
K0.00001060048
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke QAR
ر.ق0.00000923104
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RSD
дин.0.00025022712

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai K9 Finance DAO

Berapakah nilai K9 Finance DAO (KNINE) hari ini?
Harga langsung KNINE dalam USD ialah 0.000002536 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KNINE ke USD?
Harga semasa KNINE ke USD ialah $ 0.000002536. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran K9 Finance DAO?
Had pasaran untuk KNINE ialah $ 1.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KNINE?
Bekalan edaran KNINE ialah 402.27B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNINE?
KNINE mencapai harga ATH sebanyak 0.000354285884683723 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNINE?
KNINE melihat harga ATL sebanyak 0.000001684705136988 USD.
Berapakah jumlah dagangan KNINE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNINEialah $ 12.42K USD.
Adakah KNINE akan naik lebih tinggi tahun ini?
KNINE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNINEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

